«Algunos nos ganamos la vida de manera honrada: otros... ya harán lo que les parezca» Uno de los invernaderos desmantelados. / consuelo chambó José, vecino del barrio de Villarrubia de Carlet M. G. CARLET. Miércoles, 6 marzo 2019, 00:23

«Todo el mundo sabe que Villarrubia y el Cortijo son dos focos de problemas. Ya era hora de que actuaran». Francisco no es vecino de la zona, «vengo paseando en bicicleta por aquí», explica, y es consciente de la grave situación que presentan estas dos zonas de la ciudad de Carlet. En la mañana de ayer, al observar el gran despliegue policial confiaba en que fuera el principio de un cambio radical: «Ha habido otras redadas y luego todo ha vuelto a ser como antes. Esperemos que cambie la cosa a partir de ahora», señaló antes de retomar su marcha hacia los caminos.

Y es que en los dos barrios las pocas palabras son la nota común cuando se pregunta a vecinos. Reconocen con un gesto con la cabeza ante determinadas acusaciones y evitan señalar a uno u otro. Hay algún vecino, sin embargo, que defiende su honradez frente a quienes ponen a todo el barrio en el mismo saco: «Algunos vecinos nos ganamos la vida de manera honrada, otros... ya harán lo que les parezca», comentaba José. «He intentado ganarme la vida honradamente aunque no siempre sea fácil y puedas tener la tentación ahí. Pero intento que mis hijos me vean actuar bien».

Quien se mostró ayer exultante tras conocer la operación desarrollada en los dos barrios era la alcaldesa de la ciudad. Maria Josep Ortega destacó en primer lugar la «gran profesionalidad de la Guardia Civil, que trabajan por el bien común de la ciudadanía».

La máxima autoridad municipal reconoció que el problema de los dos barrios no es ni mucho menos nuevo: «Lo hemos abordado varias veces en las Juntas Local de Seguridad. Ya sabíamos que este problema existía y era necesario enfrentarse a él». Ortega recordó que la inseguridad en la zona afectaba hasta al camión de la basura: «Los empleados de la recogida no querían ir a estos barrios si no iban acompañados por la Policía Local porque les disparaban con escopetas de balines». La alcaldesa confía en que la operación policial de ayer sea el primer paso «para acabar con situaciones irregulares y los focos de delincuencia que existen en la zona».

El modo de actuar para apaciguar los ánimos en estos barrios debe tener como base «la educación entre los niños para que cuando crezcan no hagan lo mismo». A los mayores, por su parte, «hay que hacerles entender que existen alternativas y otros modos de vida fuera de actuaciones irregulares».