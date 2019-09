El fiscal pide 136 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de 20 menores en el área metropolitana de Valencia El hombre fue detenido por la Policía Nacional en noviembre de 2017. El procesado ha asegurado en el juicio no recordar nada de lo sucedido LAS PROVINCIAS Lunes, 16 septiembre 2019, 12:44

El juicio celebrado contra el hombre de 40 años que supuestamente abusó de niños menores de edad ha estado marcado por la constante respuesta «no me acuerdo» por parte del acusado.

El hombre, de nombre Antonio P., es acusado de abusar sexualmente, pedir fotografías de carácter pornográfico y proponer relaciones sexuales a cambio de dinero o regalos a chicos de entre 13 y 15 años en diversas localidades del área metropolitana de Valencia.

Los hechos ocurrieron entre abril de 2016 y marzo de 2017. La Fiscalía solicita provisionalmente para el implicado más de 136 años de prisión por diez delitos de prostitución de menor de 16 años, abuso sexual, ocho delitos de exhibicionismo y provocación sexual y un delito de corrupción de menores, cometidos contra un total de 20 víctimas.

El Ministerio Público pide aplicar al procesado, que fue detenido por la Policía Nacional el 27 de noviembre de 2017, la agravante de reincidencia, pues ya había sido condenado con anterioridad por la Audiencia de Valencia por un delito de abusos sexuales y un delito de corrupción de menores.

Entre los hechos delictivos que le imputan constan varios de prostitución a cambio de remuneración a menores, así como continuados actos de exhibicionismo y provocación sexual. Además, se le acusa de utilizar a menores de 16 para elaborar material pornográfico.

«No me acuerdo de la mitad de las cosas. No sé si tenía a los chavales que me cita en WhatsApp», ha respondido constantemente Antonio. Ante la pregunta de la Fiscalía sobre si en las fechas de los supuestos delitos mantenía relaciones sexuales con hombres, su respuesta ha sido «creo que sí». Tampoco ha recordado si mantenía contacto con niños menores de edad.

En el móvil del acusado aparecieron conversaciones de WhatsApp, hecho que tampoco recuerda el acusado, aunque ha afirmado que era el único usuario del teléfono. Sobre si facilitó la entrada a menores de edad a una conocida discoteca, ha evadido la respuesta.

El supuesto autor de los hechos ha asegurado que de pequeño recibió bullying por bailar flamenco y que ha recibido asistencia psiquiátrica. «No tenía muchos amigos, la gente se apartaba de mí, tengo dos trastornos diagnosticados», ha afirmado.