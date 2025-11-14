Fallece un conductor al caer una palmera en la CV-905 en Torrevieja El árbol estaba afectado por picudo y el viento pudo precipitar su desplome sobre el vehículo

Un conductor ha fallecido este viernes por la tarde en la CV-905, en el término municipal de Torrevieja, al caer una palmera sobre el vehículo, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El árbol se ha desplomado por el lado en el que se encontraba él y el impacto ha resultado letal.

El joven, de 22 años de edad, ha quedado atrapado y ha sido necesaria la intervención de los bomberos para sacarlo del interior del coche. El Consorcio ha recibido el aviso de un accidente en la vía pública a las 17.07 horas y ha movilizado a un cabo y seis bomberos del parque de Torrevieja para su extracción, que han acudido con una unidad de mando y jefatura, una bomba urbana pesada y un furgón de salvamentos varios.

También han acudido al lugar una unidad del SAMU y una ambulancia de Soporte Vital Básico, según han indicado fuentes de Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Por desgracia, el personal médico del SAMU sólo ha podido confirmar el fallecimiento del joven.

Según han señalado los bomberos, la palmera estaba afectada por el picudo. Esa afección y la posible acción del viento pudieron precipitar el desplome del árbol, que acabó causando la muerte de la persona que se encontraba en el interior del turismo.