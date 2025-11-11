Encuentran con hipotermia a un anciano que se perdió al ir a buscar rebollones El hombre de 79 años estaba caminando por el término de Alpuente y pasó una noche a la intemperie hasta que fue localizado

M. G. Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 10:40

Un susto con final feliz para la familia de una persona de avanzada edad. El pasado día 5 de noviembre, sobre las 18.50 horas, la Guardia Civil recibe un aviso para que se localice a una persona de 79 años de edad que había salido a buscar rebollones y se había perdido en algún punto del término municipal de Alpuente.

Varias patrullas de la Guardia Civil, así como unidades especializadas de Montaña (GREIM) y Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se activaron para localizar a esta persona. Varias unidades de bomberos, brigadas forestales, voluntarios, equipos de drones, agentes medioambientales y vecinos de la localidad participaron también en la búsqueda.

Finalmente, pasadas las 8 horas del 6 de noviembre un vecino localiza a los pies de un pino al anciano, que es trasladado con hipotermia a un centro médico para su recuperación.

La Guardia Civil recuerda la importancia de que las personas que realizan actividades en el campo sean conscientes del tramo horario y las condiciones meteorológicas. El ocaso puede sorprender a una persona que se encuentre tratando de recolectar setas e impedir su vuelta en condiciones de seguridad.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes de los puestos de Villar del Arzobispo, Llíria, Chiva, Aras de los Olmos, Seprona de la Comandancia y Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Ontinyent.