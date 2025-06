Dos años de prisión para una matrona de Valencia por acceder al historial médico de un compañero al que sustituía

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 18 de junio 2025, 14:01 | Actualizado 15:14h. Comenta Compartir

Una matrona de un hospital de la provincia de Valencia ha aceptado una condena de dos años de prisión por un delito continuado de revelación de secretos realizado por funcionario público tras acceder sin permiso ni consentimiento hasta en 48 ocasiones al historial sanitario de un compañero al que estaba sustituyendo, «sin que se haya acreditado la existencia de un motivo legítimo para ello». Esta misma sanitaria también accedió en una ocasión a través del sistema Abucasis al historial de otra facultativa.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia le impone dos años de cárcel, que no deberá cumplir al carecer de antecedentes, y el pago de una multa de 1.320 euros. La Sala contempla la atenuante muy cualificada de reparación del daño tras haber pagado la acusada antes del juicio los 20.000 euros a los que asciende la responsabilidad civil. De los cuales, 15.000 euros son para su excompañero y 5.000 euros para la mujer a cuyo historial médico también accedió, ya que dichos accesos afectaron a la intimidad de los perjudicados «causándoles desasosiego y ansiedad».

Los hechos enjuiciados esta mañana se produjeron entre los meses de marzo y noviembre de 2022 cuando la acusada, sanitaria de profesión en la provincia de Valencia y dedicada a la obstetricia y ginecología, «haciendo uso de su condición profesional», según los hechos declarados probados por sentencia in voce, accedió en 48 ocasiones al historial sanitario de un compañero al que estaba sustituyendo. La procesada, que nunca ha dado una versión sobre lo ocurrido al acogerse a su derecho a no declarar, ha explicado a este periódico que solo entró al historial por una «cuestión administrativa». No obstante, ha reconocido los hechos en el juicio celebrado por conformidad para eludir la posible pena de prisión.

De hecho, el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el letrado Carlos Torreño, solicitaban inicialmente para la acusada una pena de cuatro años de prisión por un delito continuado de revelación de secretos realizado por funcionario público, el pago de una multa de 7.200 euros y doce años de inhabilitación absoluta. Con el acuerdo alcanzado, la pena se le rebaja a dos años de cárcel, 1.320 euros de multa y tres años de inhabilitación durante los que no podrá desempeñar su trabajo como matrona.

Asimismo se le suspende el cumplimiento de la pena de prisión, al no ser superior a los dos años y carecer de antecedentes, por un plazo de tres años, tiempo durante el cual la condenada no deberá delinquir.