Una discusión por un móvil desencadena un tiroteo en Xirivella Un grupo de policías y vecinos en la calle donde el hombre realizó los disparos. / LP La Policía Nacional detiene a un hombre que disparó con un arma corta a su vehículo y otro coche en plena calle JAVIER MARTÍNEZ y TONI BLASCO Valencia Miércoles, 22 mayo 2019, 23:57

La Policía Nacional ha detenido a un hombre con antecedentes delictivos por disparar con una pistola a dos coches en el cruce de las calle Nou d'Octubre y Ramón y Cajal en la localidad de Xirivella. Los violentos hechos ocurrieron sobre las seis y media de la tarde de este miércoles tras discutir dos mujeres por un asunto relacionado con un teléfono móvil.

Tras llamar varias personas al 112 para avisar del tiroteo, varias patrullas de la Policía Local y Policía Nacional de Xirivella acudieron con urgencia al lugar y lo acordonaron hasta asegurarse de que el autor de los disparos ya no estaba en la calle y los vecinos no corrían ningún peligro. Fueron momentos de gran tensión y nerviosismo para los primeros policías locales que llegaron al lugar, ya que no sabían a lo que se enfrentaban en esos primeros instantes.

El individuo que realizó los disparos con un arma corta se refugió en una vivienda, aunque fue localizado y detenido dos horas después por agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Xirivella. El hombre arrestado es de nacionalidad española y tiene antecedentes delictivos.

Según informaron fuentes policiales, el detenido es el marido de una de las dos mujeres que discutieron. Tras la disputa, su esposa acudió a la vivienda y le explicó lo que había sucedido, y entonces el hombre bajó a la calle y disparó contra su BMW y un Opel Zafira. Nadie resultó herido porque no había ninguna persona dentro de los vehículos estacionados. Las balas atravesaron la carrocería de los coches.

La otra mujer implicada en los hechos y otro individuo huyeron en un turismo tras los primeros disparos. Los policías realizaron una batida en la zona para buscar la pistola. El tiroteo tuvo lugar junto a un bar donde se han producido varios incidentes violentos en los últimos meses, según informaron las mismas fuentes policiales.