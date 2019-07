«Le dije que soltara al chaval y me tiré sobre él» El hombre apuñalado por un ladrón muestra sus heridas cubiertas con vendas. / IRENE MARSILLA El hombre apuñalado por un ladrón relata cómo frustró el robo JAVIER MARTÍNEZ Sábado, 20 julio 2019, 00:57

Un espectacular vendaje cubre las 14 grapas quirúrgicas que cierran la herida de arma blanca en su brazo derecho. Otro corte en el dedo meñique de la mano izquierda y un pinchazo en el costado, también tapados con finas gasas, son las tres secuelas de los navajazos que sufrió José María L., de 39 años, por defender a un menor en un atraco y enfrentarse al ladrón en una calle de Alaquàs.

«Cuando vi que lo tenía cogido del cuello le dije que soltara al chaval y me tiré sobre él», afirma José María con vanagloria pese a las puñaladas que recibió. «Todo ocurrió muy rápido. Me acerqué y le empujé cuando bajó un momento la mirada, y entonces el chaval se apartó y el que quería robarle el móvil intentó rajarme el cuello», explica la víctima.

Tras parar dos navajazos con su mano izquierda y su brazo derecho, José María no pudo evitar que el ladrón le apuñalara en el costado. «Al principio no sentí nada pero vi la sangre y me di cuenta que estaba herido», añade mientras arruga la frente y sus cejas. Como ya informó ayer LAS PROVINCIAS, los violentos hechos ocurrieron sobre las siete de la mañana del pasado domingo en la avenida Miguel Hernández de Alaquàs, cuando un delincuente con antecedentes policiales abordó a dos jóvenes de 15 años junto a una máquina expendedora de refrescos, y le puso una navaja en el cuello a uno de los menores para robarle el teléfono móvil.

José María se topó con la escena y decidió enfrentarse al individuo que llevaba el arma blanca. «Si hubiesen sido dos hombres no me habría metido en ningún jaleo, pero cuando vi que el chaval estaba en peligro le ayudé sin pensar en el riesgo, y no me arrepiento», señala con satisfacción. Tras llamar un testigo al 112, el agresor huyó pero fue detenido poco después por una patrulla de la Policía Local de Alaquàs.