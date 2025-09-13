Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Detenido en Burriana un agresor sexual que huyó para eludir una condena de 15 años de cárcel
Un agente de la Policía Nacional patrulla por Alicante, en una imagen de archivo. Policía Nacional

Detenidos por secuestrar a un menor tras confundirlo con un ladrón en Alicante

Los sospechosos se tomaron la justicia por su mano tras el robo de un bolso e introdujeron a la víctima de 17 años en una furgoneta para interrogarle

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:45

Se tomaron la justicia por su mano y han acabado arrestados. Esto es lo que les ha ocurrido a dos jóvenes de 25 y 30 años arrestados por la Policía Nacional en Alicante que retuvieron a un menor tras confundirlo con un ladrón.

Según fuentes de la Comisaría Provincial de Alicante, fue la víctima quien denunció los hechos. Explicó cómo fue interceptado por los ocupantes de una furgoneta blanca en un parque de la ciudad y obligado a subir al vehículo.

Como descubrieron los investigadores, los sospechosos habían presenciado el robo de un bolso momentos antes. Observaron a un joven huir corriendo mientras una mujer pedía ayuda. Al perderlo de vista, decidieron buscar al autor y encontraron a un joven con las mismas características físicas que el asaltante.

Lo localizaron en un parque cercano y, convencido de que podía tratarse del autor, lo amenazaron y lo introdujeron en la furgoneta de la empresa en la que trabajaban. Durante el trayecto, los arrestados adoptaron el rol de policías, interrogaron al menor por el robo y lo trasladaron hasta el lugar de los hechos para que la víctima lo reconociera. Al no identificarlo como el autor, lo dejaron marchar.

Tras la denuncia del menor, los dos jóvenes sospechosos quedaron a disposición del juzgado de guardia. La Policía Nacional lanza una advertencia tras actitudes como esta: «Este caso pone de relieve la importancia de no actuar por cuenta propia ante un delito», destaca la comisaría alicantina.

«Perseguir o detener a personas basándose únicamente en sospechas puede suponer la comisión de delitos graves, como la detención ilegal, con consecuencias penales severas para los responsables». La vía correcta, insisten «es llamar al 091, aportar la máxima información posible y dejar que la Policía actúe con garantías legales». La colaboración ciudadana es fundamental, «pero siempre dentro de la legalidad», remarcan los agentes.

