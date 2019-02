Detenidos cuando intentaban entrar a una vivienda con el método «bumping» Pixabay Los presuntos ladrones empleaban esta técnica para abrir puertas blindadas o acorazadas sin forzar las cerraduras EFE Sábado, 9 febrero 2019, 10:31

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos hombres cuando intentaban acceder a una vivienda mediante el método del 'bumping', utilizando llaves manipuladas, a los que se les ha intervenido numerosos útiles en la apertura de puertas mediante este sistema de robo.

Los presuntos ladrones fueron sorprendidos por dos vecinos y se dieron a la fuga pero los siguieron por las calles adyacentes informando a los agentes de la dirección que tomaban y de sus características y la Policía los localizó escasos minutos después, ha informado en un comunicado. Los hechos ocurrieron el pasado día 4 durante el día y los detenidos son dos hombres de 29 y 30 años.

El «bumping» es un método para abrir puertas blindadas o acorazadas sin forzar las cerraduras y es una técnica empleada por delincuentes especialistas que utilizan llaves manipuladas. En muchos casos los moradores que se encuentran en el interior de la vivienda no se percatan del acceso de intrusos en sus hogares mediante este método. La Policía advierte de que suelen marcar días anteriores al hecho delictivo las puertas donde posteriormente accederán con algún tipo de pegamento que pasa desapercibido para los moradores.

En el momento de la detención, los agentes encontraron entre las pertenencias de los arrestados diversas herramientas y llaves manipuladas que presuntamente empleaban para abrir las puertas mediante el método «bumping» como una llave de puerta blindada lijada y manipulada, seis ganzúas metálicas, tres espadillas metálicas, dos hilos de lana presumiblemente para relleno de la llave y pegamento especial.

Una vez detenidos, los policías comprobaron tres domicilios cuyas puertas de acceso presentaban muescas en los bombines y verificaron los mismos daños en la puerta de un aparcamiento y en dos puertas de acceso a trasteros. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de Alicante por la comisión presunta de un delito de robo con fuerza.

La Policía Nacional recomienda cerrar con llave y activar la alarma y demás medidas de seguridad, incluso para ausencias muy breves; desconfiar de revisores y técnicos que no tengan cita previa; no divulgar en redes sociales información sobre las vacaciones antes o durante las mismas; y no dejar mensajes en el contestador informando sobre la ausencia de la vivienda.

Tampoco se debe abrir la puerta a desconocidos y hay que comprobar antes de salir que puertas y ventanas están bien cerradas, y se debe avisar a la Policía si se oyen ruidos extraños, se ven personas o coches no habituales merodeando por la zona, hay mirillas manchadas u objetos fijados entre el marco y la puerta o metidos en la cerradura. No se debe entrar en la vivienda si el morador ve la puerta abierta o una ventana rota.