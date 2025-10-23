Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Droga requisada en el aeropuerto de Manises. LP

Detenido por transportar casi 18 kilos de marihuana en el aeropuerto de Manises

El viajero venía de un vuelo procedente del sudeste asiático

R. V.

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:47

Comenta

La Guardia Civil ha detenido en Manises a un hombre que portaba 17.800 gramos de marihuana en la maleta. Los hechos sucedieron el pasado 05 de octubre, cuando un viajero que venía de un país del sudeste asiático y que portaba una maleta de grandes dimensiones despertó las sospechas de los guardias civiles.

Preguntado en la aduana por si tenía algo que declarar, dijo que no. Por lo que, a continuación, se procedió a realizar un escáner de rayos X que reveló una gran masa de materia orgánica en la maleta.

Una vez abierta la maleta en presencia del viajero, se observaron varios paquetes de plástico que contenían lo que parecía ser marihuana envasada al vacío. Se sometió la sustancia a un test reactivo que marcó positivo en cannabis.

Posteriormente se pesó el contenido de la maleta que arrojó 17.800 gramos de marihuana, lo que constituye un delito contra la salud pública. Por estos hechos, es detenido un hombre español de 26 años de edad.

En total se han detectado e intervenido más de cien kilogramos de marihuana en ese mismo aeropuerto en vuelos desde el sudeste asiático en los últimos meses.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del servicio fiscal del aeropuerto de Manises.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Quart de Poblet.

