Detenido el novio de Dana Leonte, la joven que desapareció misteriosamente en junio Dana Leonte. Un vecino encontró unos restos óseos a dos kilómetros de uno de los lugares donde había estado Sergio EFE/ATLAS Miércoles, 25 septiembre 2019, 23:11

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la pareja sentimental de Dana Leonte, la mujer que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 12 de junio, por su implicación en la desaparición en la localidad de Arenas (Málaga).

La mujer, de nacionalidad rumana, desapareció en la localidad malagueña «sin motivos aparentes», recuerda la Guardia Civil en un comunicado.

El hombre detenido será puesto a disposición de la Autoridad Judicial «en el tiempo y forma que determina la ley», según ha confirmado este cuerpo de seguridad.

Los agentes habían intensificado la búsqueda la semana pasada tras llegar el informe de los posicionamientos del móvil de Sergio, pareja de Dana Leonte, del día de la desaparición. Sus movimientos erráticos llevaban al monte. Un vecino encontró unos restos óseos a dos kilómetros de uno de los lugares donde había estado Sergio. Los análisis de ADN han confirmado que son de Dana y eso ha precipitado la detención.

Los investigadores no habían dejado de sospechar de él ni de vigilarle en todo momento, aunque él se mantenía firme. Intentó desviar las sospechas con los supuestos problemas económicos de Dana y con un romance que no existía. Nada encajaba y era extraño que una mujer con un bebé tan pequeño despareciera sin dejar rastro. Además, ella le había denunciado por malos tratos, aunque la denuncia se archivó por falta de pruebas. Buscaron en su casa y los perros encontraron restos de sangre de ella, pero no era suficiente para detenerlo y los investigadores siguieron buscando el cuerpo.