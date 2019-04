Detenido un menor en Torrent por provocar un accidente al conducir sin carnet Vehículo de la Policía Local. / LP El adolescente de 15 años había cogido sin permiso el vehículo de sus padres y colisionó contra otro coche LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 24 abril 2019, 17:24

La Policía Local de Torrent ha detenido a un menor de 15 años que circulaba sin permiso de conducción tras sufrir un accidente con otro vehículo.La colisión ocurrió el pasado lunes 22 sobre las 11.30 horas en la c/Lepanto, a la altura del Auditorio, no dejo víctimas y solo ocasionó daños materiales.

La patrulla procedió a la detención del menor al llegar al lugar del siniestro y comprobar que no tenía ningún tipo de licencia para conducir por no alcanzar la edad mínima requerida. El detenido cogió el coche a sus padres sin permiso, según ellos mismos informaron a los agentes, a los que afirmaron no tener conocimiento ninguno de la intención de su hijo.

El menor se expone a una privación para sacarse el permiso de conducir AM, el único al que puede acceder de momento, así como a una multa y a hacerse cargo del coste de los daños producidos, que aunque en un primer momento se hará cargo la compañía de seguros, revertirá la cuantía al responsable de los hechos.