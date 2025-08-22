Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras amputarle varios dedos del pie

El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia este mismo viernes

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:12

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alicante a un varón de 54 años, por ser el presunto autor de un delito de homicidio. Al arrestado, el cual está vinculado con la rama de la sanidad, se le investiga tras el fallecimiento de su padre de avanzada edad, al cual le había causado lesiones graves en los dedos de los pies.

Los hechos se comenzaron a investigar por parte de la Policía Nacional tras la llamada al servicio de emergencias de los trabajadores de una residencia de mayores. Al parecer un hombre de 90 años que vivía allí, había ingresado en el área urgencias de un centro médico tras la amputación parcial de varios dedos del pie.

Tras las pesquisas realizadas por la Unidad de Delitos Violentos de la Policía Nacional de la Provincia de Alicante se pudo conocer que el hombre padecía algún tipo de afección vascular y que por ello presentaba lesiones de consideración en los dedos del pie derecho.

Su hijo, el cual está relacionado profesionalmente con el ámbito sanitario, le realizó la amputación parcial de estos dedos del pie fuera de un centro habilitado para tal intervención. Cuando la víctima fue trasladada por su familia al centro de mayores donde vivía, los propios auxiliares de las instalaciones llamaron a una ambulancia para que el hombre fuera trasladado hasta el hospital. Poco tiempo después la víctima falleció por causas que aún se están investigando.

La Policía Nacional procedió a la detención del investigado tras ver cierta vinculación entre las lesiones sufridas por parte de la víctima y el fallecimiento. No obstante, la causa del fallecimiento será determinada por el forense.

El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia este mismo viernes.

