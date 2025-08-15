Detenido un hombre tras amenazar a su pareja con un cúter en La Patacona
El arrestado se dio a la fuga cuando vio aparecer a los agentes de la Policía Local
EP
Viernes, 15 de agosto 2025, 18:16
Agentes de la Policía Local de Alboraia (Valencia) han arrestado a un hombre en la playa de La Patacona después de presuntamente amenazar a su pareja con un cúter, según ha informado el cuerpo municipal en redes sociales.
El ahora arrestado, al parecer, amenazó a su pareja y, al darse cuenta de la llegada de los agentes de la Policía Local, huyó corriendo del lugar.
Una vez los policías interceptaron al hombre, y durante el momento de su detención, el individuo al parecer amenazó también a los agentes con el arma blanca, según ha detallado la Policía Local, que arrestó al hombre como presunto autor de un delito de violencia de género.
