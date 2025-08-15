Detenido un hombre tras amenazar a su pareja con un cúter en La Patacona El arrestado se dio a la fuga cuando vio aparecer a los agentes de la Policía Local

EP Viernes, 15 de agosto 2025, 18:16 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Local de Alboraia (Valencia) han arrestado a un hombre en la playa de La Patacona después de presuntamente amenazar a su pareja con un cúter, según ha informado el cuerpo municipal en redes sociales.

El ahora arrestado, al parecer, amenazó a su pareja y, al darse cuenta de la llegada de los agentes de la Policía Local, huyó corriendo del lugar.

Una vez los policías interceptaron al hombre, y durante el momento de su detención, el individuo al parecer amenazó también a los agentes con el arma blanca, según ha detallado la Policía Local, que arrestó al hombre como presunto autor de un delito de violencia de género.

Temas

Sucesos