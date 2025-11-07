La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella Una ardua investigación del Grupo de Homicidios se salda con el arresto del fugitivo, que se ocultaba en una vivienda y apenas salía a la calle

El hombre que asesinó a tiros por la espalda a Daniel M. V., conocido por el apodo de Raponchi, en una calle de Xirivella ya se encuentra entre rejas. Una ardua investigación del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha saldado con la detención del presunto autor del crimen, Juan M. F., que se ocultaba en una vivienda de Requena y apenas salía a la calle.

Desde que fue identificado horas después del tiroteo, la Policía buscaba intensamente al asesino en viviendas de familiares y amigos ante la posibilidad de que estuviera escondido en alguna casa con la ayuda de un cómplice. Los agentes del Grupo de Homicidios realizaron varios operativos de vigilancia en un barrio de Requena y lograron detener el jueves por la noche a Juan M. F., alias el Mocilla, en esta localidad valenciana.

El individuo arrestado cometió el asesinato con premeditación y alevosía, según las investigaciones y la reconstrucción de los hechos que ha realizado la Policía con los testimonios de varios testigos. Como ya informó LAS PROVINCIAS, el crimen tuvo lugar sobre las diez de la mañana del 4 de septiembre en la plaza Gerardo Garcés.

La víctima, que tenía una veintena de antecedentes policiales, caminaba por la calle Doctor Marañón de Xirivella y cuando llegó a la altura de un coche, un individuo se bajó del vehículo y comenzó a dispararle por la espalda. Un testigo describió al asesino como un hombre con barba que vestía de negro, y aseguró que antes de pegar los tiros le gritó : «¡Te tengo que matar!».

Tras una rápida investigación, los agentes del Grupo de Homicidios identificaron al presunto autor del crimen, Juan M. F., quien habría disparado a Daniel, porque días antes la víctima había agredido, al parecer, a un hermano del presunto pistolero.

Según los testigos, el autor del tiroteo huyó con otro individuo que le esperaba en un coche, que podría ser el hermano del detenido. Sin embargo, otra persona asegura que vio solo a un hombre al volante del vehículo, y que no había ningún ocupante más en el momento de la fuga.

La víctima se citó con el hombre ahora detenido la misma mañana del crimen. Daniel llamó por teléfono a uno de los hermanos M. F. con los que había tenido la noche anterior una discusión en el recinto ferial. Dicha llamada, localizada en el teléfono móvil del hombre asesinado, fue investigada por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que buscaba a Juan M. desde poco después del tiroteo.

El contenido y la duración de la conversación telefónica no ha trascendido al acordar la jueza de la Plaza Número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata el secreto de sumario para proteger las investigaciones.

Raponchi quería arreglar el problema que había tenido con los dos hermanos y lo «asesinaron a traición», aseguran desde el entorno de la víctima, quien hacía apenas cuatro meses que había salido de prisión y trataba de evitar conflictos, aunque su adicción a las drogas y su fuerte carácter no le ayudaban. «Era el único que les plantaba cara», añade la misma fuente.

