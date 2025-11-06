Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols El herido, de 31 años, ha sido trasladado al Hospital La Fe con una brecha en la frente

Agredido por su propio vecino, armado con un martillo, sin mediar palabra. Un hombre de 31 años ha resultado herido en la mañana de este miércoles tras recibir un martillazo en la cabeza cuando salía de casa, en el valenciano barrio de Orriols, para marcharse a su puesto de trabajo.

El presunto agresor, que al parecer padece algún tipo de trastorno mental, ha sido detenido por agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, tras encerrarse en su vivienda después del ataque sin motivo aparente.

La agresión se ha producido a las nueve de la mañana en la calle San Juan Bosco de Valencia cuando un testigo ha alertado al servicio de emergencias 112 informando de que había un hombre sangrando en el suelo, con una brecha en la cabeza. Hasta el lugar se ha trasladado una patrulla de la Policía Local de Valencia, a quienes el agredido, aturdido por el golpe, les ha manifestado que su vecino le acababa de dar un martillazo en la cabeza y se había escondido en casa.

Tras alertar a los servicios médicos, una ambulancia del Soporte Vital Básico (SVB) ha acudido a la citada calle de Orriols y ha trasladado al herido, un hombre de 31 años, al Hospital La Fe de Valencia con una herida en la frente.

Antes de ser evacuado al hospital, la víctima de esta agresión ha explicado a los agentes que hacía pocos minutos, cuando se disponía a marcharse a trabajar, y mientras estaba cerrando la puerta con llave, su vecino de la puerta de enfrente le ha atacado con un martillo sin mediar palabra.

El arrestado posteriormente por los agentes acusado de un delito de lesiones padece de ideas paranoides de tipo persecutorio. De hecho, cuando ha entrado la Policía en su domicilio les estaba esperando con cuchillos y el martillo preparados. Finalmente, ha sido detenido y será puesto a disposición judicial.