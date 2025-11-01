Detenidas 28 personas en Valencia durante la noche de Halloween Estás han sido arrestadas diversos motivos tales como lesiones, tráfico de estupefacientes, violencia de género y robos con fuerza e interiror de vehículos

Agentes de la Policía Nacional han desplegado durante la tarde y noche de este viernes, con motivo de la celebración de Halloween, un dispositivo policial especial por diferentes zonas de la vía pública con acumulación de personas así como lugares de ocio nocturno de Valencia para reforzar la seguridad y la prevención de delitos.

Durante el operativo, los agentes han efectuado la detención de 28 personas por diversos motivos tales como lesiones, tráfico de estupefacientes, violencia de género, tenencia ilícita de armas y reclamación judicial.

Además se han identificado a 697 personas, se han inspeccionado más de 120 vehículos, y se han realizado 116 actas por motivos tales como tenencia de sustancias estupefacientes así como posesión de armas.

El dispositivo especial ha tenido como objetivo principal propiciar que la ciudadanía disfrutara de las zonas de la vía pública y de ocio de la capital del Turia con seguridad y para ello se ha potenciado la prevención y el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Durante el dispositivo, que comenzó a las 19:00 horas del día 31 de octubre, y que ha finalizado este sábado por la mañana, se han efectuado 28 detenciones.

Éstas, han sido por diversos motivos tales como lesiones, tráfico de estupefacientes, violencia de género y robos con fuerza e interior de vehículo.

Los efectivos policiales que han formado parte del dispositivo dirigido por la Comisaría Provincial de Valencia, han sido miembros de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, del Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (G.R.I.C.), agentes pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como los grupos de Policía Judicial y G.O.R. de los diferentes distritos de Valencia, la Unidad de Intervención Policial (U.I.P.) y Guías Caninos.