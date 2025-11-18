Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Interior del narcochalé. LP

Desmantelan un narcochalé en Chiva con 60 kilos de marihuana y detienen a sus dos moradores

La investigación se inició en 2024 y el elevado consumo eléctrico alertó a los investigadores de la Guardia Civil

M. G.

Chiva

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:11

La Guardia Civil, en el marco de su lucha contra el cultivo y elaboración de drogas, ha detenido a dos personas y ha desmantelado una plantación sita en un chalé de Chiva.

La investigación empezó a mediados de 2024, como consecuencia de la estrategia nacional destinada a combatir el cultivo y tráfico ilegal de marihuana, especialmente mediante la reconversión de viviendas de alto nivel en invernaderos clandestinos.

En Chiva se detectó un narcochalé, como son conocidos, en una urbanización. El elevado consumo de electricidad (defraudada mediante un enganche) alertó a los investigadores. Además, en las inmediaciones de la vivienda se apreciaba olor a marihuana y un ruido constante de los aires acondicionados.

Los ocupantes de la vivienda siempre permanecían en el interior, realizando labores de cuidado y vigilancia de la plantación. Contaban con un sistema de seguridad que les permitía realizar «contravigilancias» con cámaras vinculadas a sensores de movimiento. Otras personas de la organización criminal acudían asiduamente para dotarles de víveres y el material necesario que evitara que estas personas tuvieran que salir de la vivienda.

El 24 de septiembre de 2025 se realizó una entrada y registro en el inmueble. Los agentes pudieron comprobar que la residencia había sido modificada para albergar un «invernadero» interior para cultivar marihuana. Encontraron unas 600 plantas en avanzado estado de floración, con un peso de 60 kilogramos. Además de la droga, también se intervino todo el material empleado para el cultivo, tales como los aires acondicionados, iluminación, etc.

Los dos moradores, un hombre de 20 años y una mujer de 21 (nacionalidad kosovar) fueron detenidos por un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), un delito de defraudación de fluido eléctrico (por el «enganche» a la luz) y un delito de pertenencia a organización criminal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Chiva. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Requena.

