Droga, dinero y báscula incautados. LP

Desarticulan un punto de venta de estupefacientes en Piles

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y ha intervenido marihuana, cocaína, una báscula de precisión y 300 euros en efectivo

M. G.

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:22

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la localidad de Piles y ha logrado desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes.

La investigación comenzó tras la interposición de una denuncia de malos tratos en el ámbito familiar por parte de un joven de 18 años hacia su madre. El motivo de la discusión habría estado relacionado con el consumo de este tipo de sustancias. Es entonces cuando los investigadores comienzan con la investigación.

Tras realizar numerosas pesquisas, se logró desarticular un punto de venta en la localidad de Piles y se intervinieron las siguientes sustancias: 270 gramos de cogollos de marihuana, dosis de cocaína, báscula de precisión y casi 300 euros en efectivo.

Por estos hechos se ha detenido a un joven de 18 años y nacionalidad española. Se les atribuye un delito de malos tratos en el ámbito familiar y tráfico de drogas.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandia.

