Cuatro valencianos absueltos del asesinato a tiros de un camionero REDACCIÓN VALENCIA. Miércoles, 19 junio 2019, 01:25

La Audiencia de Albacete ha absuelto a cuatro valencianos y un italiano que fueron procesados por el asesinato de un camionero en Caudete en 2014, aunque condena a dos de ellos a cinco años de prisión y a otro a cuatro años y medio de cárcel por los delitos de robo, daños y encubrimiento tras atender al veredicto del tribunal de jurado.

Los otros dos procesados fueron absueltos de todos los delitos por el magistrado presidente tras el juicio, al considerar que no quedaba probado que hubieran cometido el crimen. La sentencia recoge como argumento para su absolución que la única prueba incriminatoria hacia ellos era la declaración de otros dos procesados.

Esta declaración, según explica la sentencia, no pudo someterse a contradicción porque no respondieron a las preguntas de los abogados defensores de los dos acusados a los que incriminaban, y por tanto no pudieron defenderse. La sentencia recoge como hechos probados que los tres condenados se pusieron de acuerdo para robar al camionero unos 200.000 euros que creían que llevaba en el vehículo.

Uno de los condenados ideó, planificó y preparó el plan, y buscó después al resto de personas que intervinieron en los hechos delictivos, además de determinar de qué se encargaría cada uno.

El 28 de noviembre de 2014 usaron dos vehículos para seguir al camión y detenerlo en la carretera, haciéndose pasar por agentes de Guardia Civil. Mientras el camionero era retenido por miembros del grupo y otro buscaba el dinero en el camión, los condenados oyeron unos disparos y comprobaron que la víctima yacía en el suelo, por lo que se marcharon y se dirigieron al domicilio del tercer condenado con el dinero que robaron y un móvil.

También se deshicieron de todo lo que pudieran incriminarles, como armas, teléfonos o prendas, tirando la pistola a un río y el cuchillo a un contenedor, además de quemar un vehículo. Los procesados, uno de ellos defendido por los abogados Noel Pont y Sara Vázquez, son vecinos de Sueca, Riola, Corbera y Real de Montroy.