Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper un escaparate blindado con un pico Lograron escapar en un BMW tras vaciar el polvo químico de un extintor durante la huida, un método utilizado por los delincuentes para obstruir la visión de los agentes que los persiguen

Javier Martínez Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:29 | Actualizado 14:06h.

Cuando individuos encapuchados lograron apoderarse de un botín de cerca de 300.000 euros en alhajas, la mayoría de ellas de oro, tras romper a golpes con un pico el escaparte blindado de una joyería en la localidad castellonense de Benicàssim.

El robo tuvo lugar pocos minutos después de las 15 horas de lunes (18 de de noviembre) y los ladrones lograron escapar en un BMW de color azul marino tras vaciar el contenido de un extintor (polvo químico) durante la huida, un método utilizado por los delincuentes para obstruir la visión de los agentes que los persiguen.

Tras recibir el aviso del asalto, varias patrullas de la Guardia Civil y Policía Local de Benicàssim acudieron con urgencia al lugar, pero los ladrones lograron eludir el cerco policial. Una patrulla de la Guardia Civil persiguió a los delincuentes por la carretera CV-147 hasta el parque natural del Desierto de las Palmas, donde vaciaron el extintor y provocaron una nube de polvo químico para que los agentes dejaran de perseguirlos por falta de visibilidad.

El Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Castellón se ha hecho cargo de las investigaciones para identificar y detener a los ladrones, que tomaron precauciones para no dejar pistas. Además de utilizar guantes, ocultaron sus rostros con pasamontañas y planificaron muy bien el robo y la huida tras estudiar el horario de apertura al público de la joyería y las vías de escape.

Los agentes que han asumido las investigaciones han visionado ya las grabaciones de las cámaras de seguridad de la joyería, y se llevaron también dos herramientas que los delincuentes abandonaron en la avenida Castellón, junto al escaparate, para buscar posibles huellas.

Los propietarios de la joyería están realizando el inventario de todas las alhajas robadas, pero el valor aproximado del botín asciende a cerca de 300.000 euros, según una primera estimación. El establecimiento asaltado se encuentra en la carretera CV-1481 (travesía de la avenida Castellón), por lo que los ladrones pudieron escapar con rapidez con el BMW.

