De la red de contactos sexuales al falso enfermo El futbolista investigado Toño, ayer, en un momento del entrenamiento. / juan j. monzó El entorno de Abelardo afirma que la extorsión que sufrió el entrenador no guarda relación con la prostitución GABRIEL CUESTA Jueves, 7 marzo 2019, 01:24

El nombre de Abelardo Fernández figura en la lista de personas afectadas por la organización criminal que extorsionaba a supuestos clientes de una web de contactos y por la que fue encarcelado el futbolista del Levante Toño García, en libertad desde el pasado viernes y todavía investigado en la causa. Esta trama habría obtenido medio millón de euros mediante los chantajes y amenazas de muerte a sus víctimas y familiares, según las investigaciones de la Guardia Civil.

El técnico del Alavés realizó el año pasado dos pagos mediante transferencia bancaria por un importe cercano a los 30.000 euros después de recibir amenazas telefónicas contra su familia. En un primer momento, la organización se puso en contacto con el entrenador albiazul para que «ayudara económicamente a un supuesto enfermo de cáncer», según aseguraron fuentes cercanas al entrenador.

Abelardo se interesó en un principio por la causa expuesta sin aportar dinero, «aunque luego siguieron más llamadas, que terminaron en amenazas». El técnico «se asustó» y acabó pagando, «pero inmediatamente denunció el caso» y la Guardia Civil se hizo cargo de las investigaciones. Los mismos medios apostillan que hay más casos de personas chantajeadas por esta organización criminal que no están relacionados con la prostitución.

Abelardo pide que no se publiquen «aspectos que no se corresponden con la realidad»

El 'modus operandi' de los extorsionadores en la mayoría de los casos consistía, en primer lugar, en ponerse en contacto con la víctima para reservar supuestas citas con prostitutas de lujo. Sin embargo, nunca llegaban a producirse, aunque posteriormente les reclamaban el dinero perdido porque el implicado no se había presentado. Es entonces cuando amenazaban con enviarles «matones» y con contarles esos encuentros inexistentes a sus familiares. La cuenta bancaria en la que ingresó el dinero Abelardo está a nombre de una de las 'mulas' que utilizaba dicha organización criminal. Esta persona también fue arrestada en el marco de la 'Operación Lubido-Hezurra' llevada a cabo por la Guardia Civil de Teruel y Gipuzkoa.

Los cabecillas de la trama son M. F. M., alias Erik, e I. B. O., conocido como Salva. Este último, de 26 años y con antecedentes por estafa y extorsión, guarda una relación cercana con el futbolista del Levante Toño, que fue detenido y pasó 21 días en prisión. ¿La razón? Junto a otros dos arrestados, el jugador granota sería uno de los acusados de blanquear, presuntamente, el dinero procedente de las extorsiones.

Cerca de 40 víctimas

Inicialmente el juez acordó el ingreso de Toño en prisión provisional el pasado 8 de febrero, pero la Audiencia Provincial de Teruel estimó el recurso presentado por el abogado del futbolista, que finalmente quedó en libertad sin fianza al entender que no hay riesgo de fuga y nula posibilidad de alterar o destruir pruebas. El futbolista, que aseguró haber vivido una pesadilla, permanece investigado por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal y debe personarse en el juzgado cada 15 días.

Junto a Toño, otros nueve arrestados que se encontraban en prisión provisional en relación con la trama han salido en libertad con cargos esta semana. De los 14 detenidos y cinco investigados, todavía se encuentran en prisión los dos presuntos cabecillas y otros dos miembros. La Guardia Civil ha recibido denuncias de cerca de 40 víctimas en todo el país, entre las que puede haber más deportistas de élite. Hay afectados en Álava, Teruel, Huesca, Zaragoza, Valencia, Castellón, Alicante Navarra, Salamanca, Murcia, Toledo, Jaén, Huelva, Albacete, Cantabria, A Coruña, León y Segovia.

Comunicado del Alavés

El Alavés difundió ayer un comunicado en el que muestra «total y absoluto respaldo y apoyo a Abelardo Fernández» y en el que recalca que, «de confirmarse dichos hechos», se trata de «una víctima y perjudicado por la presunta red de extorsión indicada». También pide «respeto hacia su persona» porque se trata de «un asunto que incumbe al ámbito estrictamente personal».

El entrenador gijonés leyó ayer un comunicado para solicitar «el máximo respeto, en especial al tratamiento de la información, al objeto de que no se publiquen aspectos que no se corresponden en modo alguno con la realidad». Abelardo se amparó en el «secreto de sumario» para no dar más detalles sobre el caso y lamentó ciertas informaciones «que no se corresponden en modo alguno con la realidad». Tras reconocer que había sido víctima de una presunta extoersión que denunció ante la Guardia Civil, señaló que lamentaba enormemente esta situación, en modo alguno deseada, y que afectaba a su ámbito estrictamente personal y al de su familia.