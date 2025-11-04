Una conductora huye tras el accidente mortal de un motorista en l'Eliana y se entrega poco después a la Guardia Civil La víctima se estrelló contra la mediana, quedó tendida en medio de la calzada y fue arrollada por dos coches, según las primeras investigaciones

J. Martínez Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 18:31

Una conductora implicada en el accidente mortal de un motorista en la CV-35 en l'Eliana abandonó el lugar del siniestro y acudió poco después a un cuartel de la Guardia Civil para informar que había atropellado a la víctima. La mujer no pudo evitar el arrollamiento debido a la intensa circulación que había en la autovía, pero detuvo su coche tras el accidente y continuó la marcha unos diez minutos después, según los testigos.

Los hechos sucedieron sobre las 18.30 horas del pasado domingo en el punto kilométrico 16 de la CV-35 cuando un hombre de 62 años perdió el control de la motocicleta que conducía y chocó contra la mediana de la autovía. La víctima quedó tendida en medio de la calzada y fue arrollada por dos vehículos, cuyos conductores no pudieron frenar a tiempo.

Según las primeras investigaciones, el motorista pudo haber sufrido un desvanecimiento antes de chocar contra la mediana, y no habría ningún otro vehículo implicado en el primer accidente. La moto fue hallada en el quitamiedos de la CV-35, concretamente a unos 400 metros del lugar donde el hombre fue atropellado.

Cuando la conductora acudió al cuartel de la Guardia Civil de la Pobla de Vallbona, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico todavía estaban inspeccionando la calzada y recogiendo testimonios de los conductores que habían parado para prestar auxilio al motorista.

Ampliar Varios conductores pararon sus coche en plena autovía para prestar auxilio. LP

Dos de los testigos informaron a los agentes de la posible fuga de una persona que conducía un Renault Captur implicado en el accidente, por lo que los guardias civiles realizaron las primeras indagaciones para identificar y localizar al conductor.

Tras ser informados de que la persona que buscaban había acudido al cuartel de la Pobla de Vallbona, los agentes se desplazaron a esta localidad para tomarle declaración y realizarle una prueba de alcoholemia y un test de detección de sustancias estupefacientes, con un resultado negativo en ambos casos.

Al lugar del accidente también acudieron una patrulla de la Policía Autonómica, otra de la Policía Local, una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y un equipo de bomberos.