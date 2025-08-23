Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente ¡Gol del Levante! Los granotas instauran la locura tras un contragolpe sensacional
Muro de la urbanización derribado tras el impacto.
Muro de la urbanización derribado tras el impacto. LP

Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar

La mujer ha perdido el control del vehículo mientras estacionaba

Redacción

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:23

Pequeño susto en una urbanización de Cullera este sábado a última hora de la tarde, cuando un coche ha acabado derribado el muro de la zona residencial y entrando de lleno en el recinto.

El siniestro ha ocurrido cuando la conductora del vehículo trataba de aparcar, momento en el que ha perdido el control de la maniobra y ha terminado empotrando el coche contra el muro de la urbanización El Prado, en la playa del Racó de Cullera.

La zona ha tenido que ser acordonada tras el accidente, que no ha dejado heridos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  2. 2 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  3. 3 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  4. 4 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre
  5. 5 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  6. 6

    Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto
  7. 7 Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
  8. 8

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  9. 9 Muere Eusebio Cuesta, policía local, durante una persecución a un conductor que se dio a la fuga en un control de alcoholemia
  10. 10 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar