Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar La mujer ha perdido el control del vehículo mientras estacionaba

Redacción Sábado, 23 de agosto 2025, 21:23

Pequeño susto en una urbanización de Cullera este sábado a última hora de la tarde, cuando un coche ha acabado derribado el muro de la zona residencial y entrando de lleno en el recinto.

El siniestro ha ocurrido cuando la conductora del vehículo trataba de aparcar, momento en el que ha perdido el control de la maniobra y ha terminado empotrando el coche contra el muro de la urbanización El Prado, en la playa del Racó de Cullera.

La zona ha tenido que ser acordonada tras el accidente, que no ha dejado heridos.