Condenado a 16 años de prisión por el tiroteo frente a un casal fallero de Sueca Los audios amenazantes como «la próxima vez no fallaré» desmontan la versión exculpatoria del joven, quien alegó que él no portaba la pistola

Lunes, 17 de noviembre 2025

«¡Os voy a matar 'fill de putes'! La próxima vez no fallaré». Este audio y otras amenazas similares enviadas a su víctima la misma madrugada en la que un joven trató de zanjar a tiros sus discrepancias con otro a las puertas de un casal fallero de Sueca, en abril de 2024, han sido la prueba definitiva que ha llevado a condenar a 16 años de cárcel a Ricardo M. R. como autor de dos delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y amenazas no condicionales.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia no tiene dudas sobre a la intencionalidad de matar del acusado, por el medio «objetivamente letal» utilizado, una pistola semiautomática, y remarca que «solo la falta de puntería, que la persona contra la que primeramente dirigió la acción pudiera huir, y el hecho de que el arma dejara de funcionar impidió que se produjera el resultado fatal».

Por otra parte, el tribunal condena también a los otros cuatro acusados al pago de una multa de 150 euros por un delito leve de lesiones al quedar probado que una vez que le arrebataron el arma siguieron golpeándole hasta causarle un traumatismo craneoencefálico –que no requirió tratamiento quirúrgico–. La Sala considera que no se trató de una legítima defensa, «por la existencia del exceso extensivo», al haber cesado ya la agresión, y producirse el linchamiento cuando el acusado ya había salido corriendo y fueron a perseguirle.

Según los hechos declarados probados, el ahora condenado como autor del tiroteo, Ricardo M.R., y José U.E.C., al que se le impone una multa por un delito leve de lesiones, se citaron para dirimir sus discrepancias sobre las tres de la madrugada del 1 de abril de 2024 a las puertas de un casal fallero de Sueca. José acudió a la cita acompañado de cuatro amigos, tres de ellos también condenados por la agresión al pistolero

A la hora señalada, Ricardo, de 23 años y nacionalidad española, apareció en el lugar montado en una moto de tipo scooter y armado con una pistola semiautomática marca Astra modelo 200 del calibre 6,35 MM Browning. Nada más ver al joven con el que había sufrido una afrenta, «con ánimo de quitarle la vida» le apuntó con el arma de fuego y le disparó en dos ocasiones, pero sin llegar a alcanzarlo, ya que la víctima pudo protegerse saltando una valla.

El acusado descubrió entonces la presencia de los amigos de este, quienes aguardaron ocultos en el porche del citado casal fallero. Según refleja la sentencia, al verlos les dijo: «Hijos de puta os voy a matar», y realizó un tercer disparo contra ellos que impactó superficialmente en el antebrazo derecho del único del grupo que no estaba acusado y solo acudió al juicio como testigo.

Se le encasquilló el arma

Cuando el condenado se disponía a disparar por cuarta vez, la pistola se le encasquilló, momento que fue aprovechado por el resto de los acusados para perseguirle y quitarle el arma. El fallo también considera acreditado que una vez reducido, «con ánimo de menoscabar su integridad física», los tres condenados por un delito leve de lesiones le golpearon en la cabeza y lo dejaron herido en el suelo antes de huir en sus respectivos vehículos.

La Audiencia impone también una multa de 150 euros a otros cuatro acusados por lincharlo tras arrebatarle el arma

Esa misma madrugada el joven condenado por las dos tentativas de homicidio le envió a través de redes sociales diversos audios amenazantes: «Dile que si quiere que venga contigo maricón, que tengo para los dos, y te aseguro que ahora sí que no fallaré, te aseguro que esta no fallo. Te lo juro por mis difuntos». «Hoy voy a Picassent pero contento, que suerte habéis tenido, pero no voy a fallar ahora». «Ahora voy a tu casa, y ahora sí que no voy a fallar», «me voy a la puerta de tu casa y cuando aparezca tu padre lo atravieso», «ahora no voy a agarrar tontería, ahora voy a agarrar otra cosa que tengo mejor», «a tu padre lo mato a palos maricón de mierda».

El ahora condenado esgrimió en el juicio que él no portaba el arma de fuego, pero la sentencia considera su versión «muy poco creíble» y argumenta que además de las declaraciones testificales coincidentes en cómo sucedieron los hechos, «hay muchas corroboraciones objetivas y periféricas de dichas declaraciones». Y la existencia de mensajes amenazantes anteriores a los hechos «pueden considerarse un elemento corroborador más de la comisión de la tentativa de homicidio».

Prueba de la parafina negativa

Respecto a la versión exculpatoria del principal acusado, el tribunal explica que «resulta además muy poco probable que si le tenían preparada una encerrona entre varias personas con un arma de fuego al final el que resultara herido de bala fuera un miembro del grupo contrario, y él resultara con lesiones leves». Además, tampoco concuerda su explicación con la presencia de los casquillos de bala. Como consecuencia de los disparos realizados una de las balas causó un orificio en la puerta metálica del casal, y además se encontraron en el lugar de los hechos casquillos percutidos y sin detonar y casquillos detonados. «La existencia de algún cartucho percutido y no disparado se debe a que el arma era vieja y no se había disparado hacía tiempo, pero que ello no quiere decir que el arma no funcionara», aclara la sentencia.

Respecto a que no se pueda contar con la prueba de la parafina positiva, elemento científico con el que no habría debate alguno sobre si disparó o no el condenado la pistola, los agentes de la Guardia Civil ya explicaron en la vista oral que transcurridas más de 56 horas desde los disparos hasta que se hizo las pruebas es difícil que los restos de pólvora permanezcan y por ello resultó negativa.

No obstante, a la vista de la inspección ocular, informe de balística, parte de lesiones e informe de sanidad y lo declarado por testigos y acusados, la Sala ha llegado al convencimiento de que el joven disparó el arma con la intención de matar, o asumiendo dicha posibilidad -dolo eventual-. Así matiza que «bien pudo ocasionar resultados mucho más trágicos, si hubiera tenido algo más de puntería o no le hubiera dejado de funcionar el arma».

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Valencia lo condena a 16 años de prisión. Concretamente seis años por el primer delito de tentativa de homicidio, ocho años por el segundo y un año por la tenencia ilícita de armas, ya que carecía de licencia que le autorice para la tenencia y porte de armas. Y un año más por las amenazas realizadas tras el crimen frustrado. Asimismo, le prohíbe aproximarse a menos de 300 metros de los cuatro jóvenes por un plazo de diez años tras cumplir la condena, que todavía no es firme.