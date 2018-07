Condenada una madre por encadenar a su hija EP. Miércoles, 11 julio 2018, 00:40

La Audiencia de Castellón ha condenado a un año y medio de prisión a una mujer que encadenó durante dos días a su hija de quince años a la reja de hierro de una ventana tras sufrir un arrebato debido al comportamiento de la adolescente, que robaba, no iba al instituto y se escapaba de casa por las noches. Sin embargo, la mujer no dormirá en prisión, ya que la ejecución de la condena ha sido suspendida durante tres años en los que la condenada no deberá delinquir y habrá de avisar al tribunal en caso de que cambie de domicilio.