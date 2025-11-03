Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Entrada a la masía donde vivían los miembros de la secta. Damián Torres

Comienza el juicio contra seis miembros de la secta de Vistabella por violar a menores

Los encausados, cinco mujeres y un hombre, se enfrentan a penas que oscilan entre los 16 y los 76 años de prisión por nueve delitos de abuso sexual

J. Martínez/D. Chiappe

Castellón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:46

Seis presuntos miembros de la secta de Vistabella, cinco mujeres y un hombre, se enfrentan a penas que oscilan entre los 16 y los ... 76 años de prisión por nueve delitos de abuso sexual, seis de ellos a menores de edad, y un delito de asociación ilícita. El juicio debía haberse celebrado el pasado mes de abril, pero fue suspendido a petición de la Fiscalía, que consideró insuficientes la sesiones previstas inicialmente, y comienza este lunes en la Audiencia Provincial de Castellón.

