COCEMFE apela a la presunción de inocencia tras el arresto de un directivo por abusos sexuales El presidente autonómico muestra su apoyo a la presunta víctima y manifiesta que si el sospechoso es culpable «que caiga todo el peso de la ley» | El responsable bajo sospecha ya fue investigado por la Guardia Civil el año pasado tras ser acusado por un menor de un delito sexual JUAN ANTONIO MARRAHÍ Valencia Sábado, 6 octubre 2018, 14:05

«Esto es un durísimo golpe. Sin tener en las manos toda la información para poder tomar una determinación, condenatoria o no, queremos seguir creyendo en la presunción de inocencia de cualquier persona hasta que no se demuestre lo contrario. Y si es culpable, que sobre ella caiga todo el peso de la ley, teniendo la presunta víctima todo el respaldo y apoyo que le podamos prestar». Son las primeras reacciones de Carlos Laguna, presidente autonómico de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) tras la detención del vicepresidente provincial, A. M. P., como sospechoso de unos supuestos abusos sexuales a un joven discapacitado de 22 años en un centro la organización.

Como ha informado LAS PROVINCIAS, el directivo, de 44 años, fue detenido por la Guardia Civil, niega los hechos y ha quedado en libertad con causa abierta después de ser puesto a disposición judicial. Al mismo tiempo, el arrestado ha renunciado a su cargo. Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, A. M. P. ya fue investigado el año pasado a raíz de otra denuncia, en esta ocasión de un menor, que se refería a unos supuestos tocamientos.

Al presidente autonómico, el jarro de agua fría le llegó el día de su 65 cumpleaños. «Se me prometía como una feliz jornada, pero se me tornó un camino de espinas y uno de los peores días de mi vida«, admitió Laguna. »Fue a media mañana cuando me comunicaron que un miembro del Consejo Provincial, perteneciente también a una asociación local, había sido arrestado por acusaciones de acoso o abuso sexual sobre una persona con discapacidad intelectual«. Lo primero que sintió, confiesa, es »que el suelo se había abierto a mis pies. El estómago se me vació de golpe«.

En opinión de Laguna, «lo más fácil habría sido escurrir el bulto y dejar que la tormenta amaine. Pero en COCEMFE no somos así. Damos la cara. Porque nos creemos lo que hacemos y porque entendemos que las organizaciones están muy por encima de las personas» ha expuesto.

Laguna apeló a la confianza en la entidad. Recordó que agrupa a 99 asociaciones en la Comunitat. «Y llevamos 30 años reivindicando los derechos de las personas con discapacidad. En esas asociaciones hay más de 1.000 directivos y directivas que ejercen sus cargos de manera voluntaria y altruista, más de 400 trabajadores y decenas de voluntarios». Añadió que a diario atiende «las necesidades de centenares de personas con discapacidad sin cobrar esos servicios y echándole horas y horas de dedicación». «No nos merecemos un palo como este», concluye.

Según reflexiona Laguna, «a tu alrededor, fuera y dentro de la organización, se mueven personas con sus complejidades, como en una empresa o en cualquier otra entidad pública o privada, con sus virtudes y defectos». Ha querido recalcar que la persona bajo sospecha «está apartada de todas sus funciones, pero en la organización no nos vamos a apartar ni un ápice en continuar la lucha contra la injusticia y por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad».