Las claves del crimen ante La Fe de Valencia Cuerpo del fallecido en el Bulevar Sur de Valencia. / Juan J. Monzó Empieza el juicio sobre los hechos ocurridos el 16 de febrero de 2016 LAS PROVINCIAS Lunes, 15 octubre 2018, 12:24

14:37 horas del 16 de febrero de 2016. Un grupo numeroso de personas salen de dos vehículos en pleno Bulevar Sur de la ciudad de Valencia. Empiezan a golpear un Peugeot 207 negro en cuyo interior se encuentra un hombre de 33 años y una niña de 4 años. El resultado es el fallecimiento del varón tras recibir una paliza. Casi 32 meses después de los fatales hechos empieza en la Ciudad de la Justicia el juicio en el que están procesadas 9 personas por un delito de homicidio y con petición de 15 años de cárcel.

Una discusión

Según testigos presenciales, dos vehículos detenían la marcha de un coche negro, de él se bajaban varios individuos y empezaban a golpear el coche y a su conductor. Todo apuntaba a ser una discusión por un tema de tráfico. Javier R. C. circulaba por el Bulevar Sur tras salir del Hospital La Fe. Cuando empezó a recibir los golpes inició una huida que no le llevó muy lejos ya que los individuos fueron tras él hasta que lo alcanzaron y así acabaron con su vida.

Niña de 4 años

En el interior del vehículo en el que se encontraba Javier R. C. se encontraba también su hija de 4 años. Vivió en primera persona todos los hechos que se iniciaron con los golpes en el vehículo, después su padre tuvo que salir corriendo y no lo volvió a ver con vida. Según explicó en su día la expareja de la víctima y madre de la niña, Jessy N., la pequeña no vio cómo mataban brutalmente a su padre. «Estaba asustada en los brazos de un policía. Me dijeron que la apartaron de allí para que no vieran ni el cuerpo ni la sangre».

Detenidos

El 3 de marzo de 2016, menos de un mes después de los hechos, fueron detenidas cuatro personas por la muerte de Javier. La actuación policial no acabó ahí y acabaron nueve personas procesadas por los hechos ocurridos en el Bulevar Sur. Todos los arrestados y ahora en juicio pertenecer a una conflictiva familia conocida como el clan de Benimàmet.

Un ajuste de cuentas

La investigación sacó a la luz que lo que al principio parecía una discusión de tráfico fue una reunión entre el propio Javier y uno de los ahora procesados para saldar un asunto pendiente. La familia acusaba a Javier de haberles robado una importante cantidad de marihuana. Antes del fatal desenlace, Javier y dos de los procesados ya mantuvieron una pelea por este asunto. Esta «cuenta pendiente» se alargó en el tiempo y la familia se presentó en la vivienda de la madre de Javier para decirle que o su hijo devolvía la droga robada o que acababan con su vida.

Ese 16 de febrero Javier quedó con un miembro de la familia para solvertar la «cuenta pendiente«, pero el clan se presentó al completo en la cita. El después fallecido salió del Hospital La Fe de una revisión con su hija de 4 años y acudió para encontrarse con uno de los miembros del clan familiar. Javier aparcó y salió del coche, pero a su encuentro salieron varias personas que empezaron a golpearle y agredirle. Intentó huir, dejando a su hija en el interior del coche, pero llegó hasta la mediana del Bulevar Sur. Los médicos no pudieron salvar su vida.

Juicio

Hoy, 15 de octubre, se ha iniciado en la Ciudad de la Justicia de Valencia el juicio por los hechos ocurridos en los que Javier acabó asesinado. Un total de nueve hombres de nacionalidad española se sientan en el banquillo de los acusados por un delito de homicidio. La petición de cárcel asciende hasta los 15 años. Una decena de guardias civiles velan por la seguridad en la vista al clan acusado de matar a palos y cuchilladas a Javier frente a La Fe. Todo un juicio de alto riesgo.