Cinco atendidos por inhalación de humo en un incendio en Valencia Las llamas se han producido en la calle Matías Perelló

EP Martes, 26 de agosto 2025, 20:17

Cinco personas han sido atendidas por inhalación de humo en un incendio en la calle Matías Perelló de Valencia, por lo que han sido trasladadas a diferentes centros hospitalarios, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos han ocurrido este martes por la tarde, sobre las 15.42 horas, en la calle Matías Perelló de València, y los servicios sanitarios han atendido a cinco personas.

El equipo médico de una ambulancia del SAMU ha atendido a una mujer de 59 años, por inhalación de humo e intoxicación por monóxido de carbono, que ha sido trasladada por el propio SAMU al Hospital Doctor Peset.

Asimismo, el SAMU también ha asistido a un hombre de 33 años y una mujer de 58, a los que una ambulancia ha trasladado al Hospital Clínico por inhalación de humo; y a una mujer de 94 años, trasladada por una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) al Doctor Peset por inhalación de humo.

Finalmente, una quinta persona, mujer de 50 años, ha sido trasladada a la Fe por una ambulancia SVB, también afectada por el humo del incendio.