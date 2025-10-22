Cinco años de prisión para una mujer que intentó matar a su ex de dos puñaladas en el pecho en Gandia La acusada reconoce los hechos y la Audiencia Provincial de Valencia le aprecia la atenuante de actuar bajo los efectos del alcohol

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a la acusada a cinco años de prisión por el intento de homicidio.

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:31 Comenta Compartir

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cinco años y un mes de prisión a una mujer acusada de intentar matar a su expareja, asestándole dos puñaladas en el pecho, durante una discusión que se inició en el domicilio, en Gandia, y que prosiguió en la calle en mayo de 2024.

El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de nueve años y once meses de prisión para la acusada por un delito de tentativa de homicidio con la agravante de parentesco. Finalmente, tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes y haber reconocido los hechos la procesada, se le rebaja dicha pena a cinco años de cárcel al apreciar la circunstancia atenuante de embriaguez.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.45 horas de la noche del 27 de mayo de 2024, cuando la acusada con antecedentes penales, «guiada por un ánimo de atentar contra la vida de su compañero sentimental», le asestó dos puñaladas en el pecho. Como consecuencia de su ataque el agredido, que tenía en ese momento 48 años, sufrió lesiones consistentes en una herida en el tórax que le provocó un neumotórax por el que requirió intervención quirúrgica.

Según ha quedado acreditado, las lesiones que sufrió la víctima comprometieron la vida de este, al afectar a órganos vitales, requiriendo tratamiento médico quirúrgico para lograr salvar su vida.

Archivada la causa por violencia machista

La Sala, además de los cinco años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa, impone a la condenada diez años de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de su expareja y de comunicarse en modo alguno con él durante dicho periodo de tiempo. Además, en concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar al agredido con 4.076 euros por las lesiones sufridas.

En su momento la ahora condenada alegó que sufría malos tratos y que cogió el arma blanca para defenderse del ataque de su expareja. No obstante, la causa de violencia contra mujer quedó sobreseída y, tras el acuerdo de conformidad alcanzado este martes, los hechos probados son los que sostenían las acusaciones.