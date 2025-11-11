Cae una banda que robaba con herramientas de cerrajería en viviendas de Valencia La Policía detiene a cuatro miembros del grupo delictivo y recupera 75 piezas de joyería con un valor aproximado de 35.000 euros

J. F. Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 13:30

La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una banda itinerante de ladrones que se habían especializado en robos en viviendas tras abrir las puertas con herramientas de cerrajería. Las cuatro personas detenidas, tres varones y una mujer de entre 41 y 49 años de edad, desvalijaron cuatro casas, al menos, en Valencia, Sagunto y Tarragona.

La investigación se inició el pasado mes de agosto tras un robo perpetrado en una vivienda del distrito valenciano de Tránsitos, donde agentes pertenecientes al Grupo de Robos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia lograron identificar a dos de los presuntos autores.

Posteriormente, tras investigar otro robo en el distrito de Patraix, la Policía averiguó que dos de los sospechosos serían los mismos que habrían participado en el robo de Tránsitos. Después de diversas pesquisas, los investigadores determinaron que usaban un mismo método, y que los dos individuos podrían formar parte de una banda que cambiaba a sus miembros cada cierto tiempo en varias provincias españolas.

Tras numerosas pesquisas, la Policía identificó plenamente a los ladrones y estableció un dispositivo de búsqueda que permitió interceptar y detener a tres de ellos a la entrada de Valencia cuando viajaban en dos vehículos tras perpetrar un robo en la ciudad de Tarragona.

En el momento de la detención, dos de los delincuentes viajaban en un primer vehículo que hacía las funciones de lanzadera para avisar de la posible presencia policial, y el tercer individuo les seguía en otro coche a unos dos kilómetros, y estaban en contacto con sus teléfonos móviles.

En el segundo vehículo, los agentes localizaron alrededor de 1.500 euros en efectivo y gran cantidad de joyas en el interior de dos bolsas de tela ocultas en el interior de los conductos de aire acondicionado. Por todo ello, los agentes registraron el domicilio donde residían los ahora detenidos en Valencia, e intervinieron numerosos efectos procedentes de robos, dinero en efectivo y multitud de útiles empleados para abrir las puertas con las técnicas de 'impresioning', 'bumping', ganzuado o 'magic key', entre otras. Además se detuvo a una mujer.

Gracias a los efectos recuperados en la vivienda, los investigadores pudieron imputarles otro robo cometido en la localidad valenciana de Sagunto. Además, los agentes averiguaron que disponían de otra vivienda en Torrevieja (Alicante), para ocultarse una vez que cometían los ilícitos.

Finalmente, la Policía detuvo a cuatro personas de nacionalidad georgiana, tres hombres y una mujer, como presuntos autores de cuatro robos con fuerza en casa habitada y recuperaron 75 piezas de joyería con un valor aproximado de 35.000 euros, un reloj de alta gama y más de 2.500 euros en efectivo, entre otros efectos, que fueron devueltos a sus legítimos dueños.