Buscan el cuerpo de una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia La otra ocupante del vehículo ha conseguido salir tras ser recatada por testigos de lo ocurrido

I. C. Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 22:29 | Actualizado 22:48h.

Un vehículo con dos jóvenes ha caído al agua en el puerto de Gandia a última hora de esta tarde en circunstancias que están siendo investigadas. Una de las ocupantes del coche ha logrado salir del agua gracias a la ayuda de varios testigos, pero la otra se sospecha que se ha hundido con el vehículo y se ha tenido que movilizar al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil para localizar a esta joven.

El accidente se ha producido a las ocho de la tarde de este jueves cuando el vehículo en el que se encontraban dos chicas jóvenes ha caído al agua en la zona del aparcamiento situado junto al puerto de Gandia. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Gandia y de la Policía Nacional. Al no localizar a la segunda ocupante del vehículo se ha movilizado a los GEAS de la Guardia Civil.

El aviso se ha recibido a las 20.09 horas de la tarde cuando se han desplazado al lugar tres dotaciones de bomberos de los parques de Gandia y Oliva, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Estas mismas fuentes señalan que al llegar al lugar una de las ocupantes del vehículo ya se encontraba fuera del agua pero la otra estaba desaparecida.