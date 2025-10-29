Los bomberos rescatan a una mujer que ha sufrido un accidente doméstico en una finca sin ascensor en Valencia La víctima no podía bajar por las escaleras tras sufrir una fractura en una pierna, por que ha sido rescatada con un camión escalera por una ventana en la avenida de la Constitución

Un equipo de bomberos y dos patrullas de la Policía Local han prestado auxilio una mujer de 52 años que ha sufrido un accidente doméstico en su domicilio en la avenida de la Constitución en la ciudad de Valencia.

Tras recibir el aviso de que una persona se encontraba herida en su vivienda en un edificio sin ascensor, dos dotaciones de bomberos y cuatro agentes de la Policía Local se han desplazado al lugar.

Como la víctima es una persona obesa y no podía bajar por las escaleras, los bomberos han decidido rescatarla con un camión escalera por una ventana de la fachada del inmueble. En la calle esperaba una ambulancia con un equipo sanitario, que ha asistido a la mujer y la ha trasladado a un centro hospitalario. La víctima presentaba síntomas de haber sufrido una fractura en una pierna, según han informado fuentes médicas.

El suceso, que se ha registrado sobre las 15.45 horas, ha obligado a cortar el tráfico en la avenida de la Constitución mientras los bomberos rescataban a la mujer. La Policía Local ha desviado también la circulación de autobuses de la línea 16 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).