La banda del extintor asalta otra empresa de perfumes en Riba-roja Los delincuentes utilizan cuatro vehículos en este nuevo asalto una noche después de que uno de ellos fuera arrestado y no pudieran llevarse el botín robado en el almacén de Druni de Carlet

Ignacio Cabanes Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:48 Comenta Compartir

Ni 24 horas después de protagonizar una peligrosa persecución de más de 40 kilómetros, desde Carlet a Manises, tras asaltar mediante la técnica del alunizaje el almacén central de una conocida empresa de perfumes, y que uno de los delincuentes fuera detenido tras colisionar los dos vehículos robados en los que huían, la llamada 'banda del extintor' ha vuelto a actuar de nuevo. Esta vez en un polígono de Riba-roja del Túria.

Al parecer, el encargo estaba hecho y los perfumes que no pudieron llevarse la noche anterior -toda la mercancía sustraída fue recuperada por la Guardia Civil- los iban a conseguir cometiendo un nuevo robo con fuerza en otra empresa de venta de perfumería online. Se sospecha que esta banda, a la que se le atribuyen más de una veintena de robos mediante la técnica del alunizaje, comete los robos teniendo ya comprador listo para la mercancía que van a robar.

Así, como suele ser habitual, han utilizado coches de gran potencia, en esta ocasión un Audi Q5 y un Audi A6 de color blanco, que figuraban sustraídos en Burjassot y Benimàmet. Así como dos fugonetas para cargar los productos robados. Además de en la empresa de perfumes también entraron esa misma noche, del sábado al domingo, en una empresa de electrodomésticos.

De hecho, una de las furgonetas, totalmente cargada de lavadoras, fue localizada en el interior al tener que huir apresuradamente tras ser descubiertos por los vigilantes de seguridad, a quienes incluso trataron de embestir con los vehículos.

Nada más recibir el aviso de que esta banda de delincuentes estaba actuando de nuevo, varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta el citado polígono de Riba-roja y otras trataron de dar caza a los vehículos huidos en las carreteras próximas, perdiéndoles la pista en la autovía A-3.

En esta ocasión los delincuentes no tuvieron ni que utilizar sus característico sistema de rociar con la nieve carbónica de los extintores a sus perseguidores para dificultar su visibilidad y ganar espacio para que el vehículo más lento -la furgoneta con la mercancía- pueda escapar de los coches patrulla.