Balconing en Magaluf: la novia de un joven que murió al caer por la terraza culpa a los hoteles españoles Zona de Magaluf donde falleció Freddie Pring al caer por un balcón. / Google Maps Mia Smith asegura que Freddie Pring estaba en España en viaje de trabajo y critica la mínima altura de los balcones LP.ES Jueves, 18 julio 2019, 14:02

El pasado mes de junio Freddie Pring, un joven británico de 20 años, falleció tras precipitarse desde un segundo piso en la Avenida Magaluf. Eran las 3 de la madrugada y todo hacía indicar que era un caso más de las muertes y accidentes que cada año se producen en la localidad balear, ya que en apenas una semana otros tres turistas habían resultados heridos en circunstancias similares en complejos de apartamentos y hoteles.

Sin embargo, la novia de Freddie, que se llama Mia Smith, ha publicado en las redes sociales una carta en la que asegura que su novio estaba en Palma en viaje de trabajo y cuestiona la seguridad de los hoteles españoles. Mia defiende que su novio no hizo balconing y critica la altura mínima de los balcones (3ft7, que viene a ser 1,0922 metros) que según dice permite la legislación española. «Aproximadamente por la altura de la cintura para la mayoría», explica.

Retweet to save a life ❤️ pic.twitter.com/dMG5xlQred Mia Smith (@mmiassmith) July 17, 2019

Mia sostiene que su novio salió a pasear por el balcón y que cayó, posiblemente por un tropiezo. «Si es posible tropezar y caerse del balcón, su altura no es 100 por 100 segura», dice en una carta que ha tenido una gran repercusión. «Si yo hubiera oído sobre los incontables incidentes sobre la caída desde balcones antes de que mi novio fuera a Magaluf, estoy segura de que él hubiera cerrado su balcón y no hubiera salido después de beber».

Mia Smith critica que los hoteles no han adoptado ninguna medida pese a las muertes y accidentes y no entiende que sigan vendiendo alcohol. «Nadie merece irse de vacaciones y no volver. Y nadie merece sentir el dolor de perder un amor por algo que sencillamente se podría haber evitado», concluye en su carta.