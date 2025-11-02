Arrestan a uno de los asaltantes que amordazó y encañonó con una pistola al 'Nobita' valenciano Otros dos implicados en el robo con violencia fueron detenidos en Valencia el día del asalto en la casa del doblador del conocido personaje de dibujos animados

En la conocida serie de dibujos animados no había lío en el que se metiera Nobita del cual no pudiera salir gracias a la ayuda de Doraemon, el gato cósmico que encontraba en su bolsillo de cuatro dimensiones el artilugio idóneo para salir del embrollo. Al igual que en la ficción, fueron los vigilantes de seguridad de la empresa Levantina los que ejercieron del protagonista que da nombre al anime y con su acción permitieron la detención de dos de los presuntos implicados en el asalto con arma de fuego a la vivienda de Valencia donde reside el doblador de Nobita Nobi en valenciano. Tras meses de investigación, el tercer sospechoso –uno de los asaltantes que presuntamente amordazó y encañonó a la víctima– ha sido arrestado por la Policía Nacional.

El ahora detenido por el robo con violencia cometido en el complejo Ciudad Ros Casares de Valencia a mediados de agosto ingresó este sábado en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, según las fuentes consultadas por este periódico. En prisión también se encuentra el otro asaltante arrestado en su día que entró en la casa y hay un tercer detenido que quedó en libertad con cargos al no estar acreditado que participara en la agresión.

Asalto en agosto

Los hechos, de los que informó en exclusiva LAS PROVINCIAS, se produjeron a las ocho de la tarde del pasado 13 de agosto cuando el ahora arrestado y un segundo asaltante irrumpieron en el piso del doblador en valenciano de la serie de dibujos japonesa. El complejo en el que reside en Valencia cuenta con seguridad privada, lo que resultó clave para poder detener a dos de los presuntos implicados ya ese mismo día cuando regresaron para apoderarse del vehículo de la víctima utilizando las llave que horas antes le habían sustraído mediante amenazas.

Según la denuncia interpuesta por la víctima en su día, los dos asaltantes lo ataron y amordazaron en su casa para apoderarse de cierta cantidad de dinero en metálico. Mientras le exigían el dinero, uno de los ladrones le encañonó colocándole una pistola en la cabeza con el fin de amedrentarlo para que accediera a sus pretensiones.

Los delincuentes huyeron de la casa llevándose además del dinero, el portátil, teléfonos y las llaves del coche. Pero su afán por tratar de sustraer el vehículo de su víctima horas después, cuando regresaron de madrugada al citado complejo, llevó a la detención de dos de ellos.

Los vigilantes de seguridad, que ya estaban al tanto del incidente ocurrido antes, observaron en las cámaras de seguridad de madrugada la actitud sospechosa de dos personas probando con un mando la apertura de varios vehículos. Así, conscientes, de que podría tratarse de los autores del robo con violencia, dieron aviso a la Policía y les dejaron salir para ser arrestados en el exterior por una patrulla de la Policía Local de Xirivella y agentes de la Policía Nacional.

Pero había un tercer implicado en paradero desconocido, uno de los asaltantes que amordazó y amenazó con la pistola al 'Nobita valenciano'. Quien ahora ha sido detenido y encarcelado.