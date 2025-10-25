Arrestado por incendiar el vehículo de su exjefe en Torrent El fuego, que se extendió a otros dos vehículos, dejó cinco personas intoxicadas, dos de ellos menores de edad de tres y dos años

Ignacio Cabanes Valencia Sábado, 25 de octubre 2025, 00:37 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent a un hombre de 33 años que presuntamente incendió de forma intencionada el vehículo de su exjefe, estacionado en la calle Malva-rosa de la localidad, la medianoche del pasado martes. Como consecuencia de las llamas y la densa humareda, cinco personas tuvieron que ser atendidas por intoxicación, entre ellos dos menores de edad.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la una de la madrugada ya del miércoles cuando la Policía recibió un aviso de un vehículo en llamas en la calle Malva-rosa. Hasta el lugar acudieron patrullas de la Policía Local de Torrent y de la Policía Nacional, así como bomberos del Consorcio Provincial.

Mientras los servicios sanitarios atendían in situ a los intoxicados en el incendio, entre ellos dos niños de dos y tres años, la Policía localizó a un testigo que había visto cómo un hombre rompía la ventanilla del vehículo y arrojaba algo al interior instantes antes de que todo el coche prendiera en llamas.

Gracias a la descripción del sospechoso facilitada por dicho testigo, los agentes localizaron al presunto autor del incendio intencionado en la calle Ramón y Cajal. El arrestado, de 33 años y nacionalidad marroquí, es un extrabajador del supermercado regentado por el dueño del vehículo Volkswagen Golf incendiado.