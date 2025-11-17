Arrestado en Albal tras robarle más de 2.000 euros en cupones a un vendedor de la ONCE El ladrón ha tratado de escapar corriendo pero ha sido alcanzado por la Policía Local en una gasolinera

Un vendedor de cupones ha sido asaltado y agredido este mediodía en la localidad de Albal por un ladrón que, tras salir corriendo, ha acabado siendo detenido por agentes de la Policía Local, dos de ellos francos de servicio. El robo se ha producido en el mercado ambulante de la Plaza Constitución y el botín, más de 2.000 euros en cupones de la ONCE, ya ha sido recuperado.

El delincuente se habría apoderado de un botín de más de 2.000 euros en cupones, según las fuentes consultadas por este periódico. No obstante, no ha podido ir muy lejos y el propio vendedor -que iba en moto- ha salido tras él, hasta que su asaltante le ha golpeado en el casco para que le soltara.

Varios testigos que han presenciado lo ocurrido, en la plaza Constitución de Albal, han perseguido al presunto ladrón hasta una gasolinera próxima. Entre los perseguidores, que no iban a dejar que el delincuente que acababa de robar a un vendedor de la ONCE se saliera con la suya, se encontraba un agente de policía fuera de servicio.

Asimismo, otro miembro de la Policía Local de Albal, también franco de servicio, que estaba repostando combustible en dicha gasolinera, también ha procedido a inmovilizar junto a su compañero al presunto ladrón hasta la llegada de una patrulla.

El arrestado, de 35 años y origen argelino ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Alfafar. Por su parte, la víctima del robo no ha requerido asistencia sanitaria ya que portaba casco y el golpe causado por su agresor no le ha provocado lesiones. Además, los cupones han podido ser recuperados.