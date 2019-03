La niña violada en Castellón: «Me arrastraron y quitaron la ropa» Policías vigilan ayer la Ciudad de la Justicia de Castellón mientras declaran los menores detenidos. / EFE/ Domenech Castelló La menor de 14 años relata el abuso sexual y son ya ocho los adolescentes detenidos ARTURO CHECA Sábado, 30 marzo 2019, 01:55

Con entereza pero con lágrimas surcando su cara. Con las ropas fuera de lugar y con manos temblorosas. Con arrojo para señalar a los presuntos autores de la agresión sexual y hacer justicia en lo que supone un nuevo y dramático episodio de violación grupal en la Comunitat. Así narró la adolescente de 14 años recién cumplidos el sexto episodio protagonizado por una manada en lo que va de año en la región, tantos como los denunciados durante la totalidad de 2018, como ya avanzó esta semana LAS PROVINCIAS. En este caso fue en un ambiente festivo como el de las fiestas de la Magdalena, un escenario muy similar a la tristemente famosa violación grupal de San Fermín en Pamplona, y con hasta ocho sospechosos como autores, seis de ellos menores.

Aplomo y seguridad. Son los dos calificativos empleados por los primeros policías que asistieron a la chica en la calle y que tomaron una declaración inicial a la afectada. «Me han arrastrado y me han quitado la ropa, eran muchos», fueron algunas de las primeras sentencias lanzadas por la agredida, como confirmaron a este periódico fuentes municipales. En su testimonio, la adolescente también enfatizó en varias ocasiones la oposición que opuso ante la panda de agresores. «Dije que no. Lo dije varias veces, pero no me dejaban. Estaba mareada y no pude hacer nada más», fue otra de las frases lanzadas por la adolescente, como constataron las mismas fuentes municipales consultadas por LAS PROVINCIAS.

Los hechos se produjeron, según la afectada, en una rampa de parking situada cerca de la zona de fiesta de la Magdalena. De nuevo en un lugar de reducido espacio y apartado, como ya hizo la tristemente original 'Manada' durante la violación a la joven de Pamplona.

«Quiero llegar a casa»

Los ocho detenidos, seis de ellos menores de edad, permanecían ayer en dependencias de la Ciudad de la Justicia de Castellón, los adultos en condición de arrestados y los adolescentes a la espera de pasar a disposición de la Fiscalía. A última hora, el juez decretó el internamiento de tres menores en un centro durante un máximo de seis meses y la puesta en libertad de uno de los adultos.

El juez decreta el internamiento de tres menores y la libertad de un adulto

Durante la investigación ha trascendido otro elemento que hace aún si cabe más dramático el caso de la víctima: la joven asegura haber sido víctima de otra agresión sexual, días antes, con la que también estarían relacionados los detenidos, pertenecientes al entorno de conocidos y amistades de la menor. Este extremo sigue siendo investigado por la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las investigaciones.

Los agentes también indagan otra presunta agresión sexual a una mujer en las fiestas, aunque en este último supuesto no ha trascendido si es la víctima menor de edad ni si ya hay algún detenido.

Tras los hechos denunciados por la chica de 14 años, más de un centenar de personas participaron ayer en una concentración convocada por el Ayuntamiento de Castellón en la Plaza Mayor para mostrar su repulsa por las agresiones sexuales registradas en las fiestas de la Magdalena. Según Europa Press, durante el acto se corearon algunos frases cómo «Serena o borracha quiero llegar a casa», «con ropa o sin ropa mi cuerpo no se toca» y «si tocan a una nos tocan a todas».

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, leyó un manifiesto bajo el título 'Volem ser lliures'. «A lo largo de todo el año, y especialmente en fiestas, decimos alto y claro 'no es no'», subrayaba el documento, que recuerda que desde el consistorio se ha puesto en marcha, un año más, la campaña de sensibilización y concienciación social contra la violencia sexual.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, apostó ayer tras los hechos por una mayor educación sexual como respuesta a la lacra de violaciones grupales. «Tenemos un problema porque muchos adolescentes, a falta de educación sexual, tienen una educación a través de la pornografía y las redes sociales y eso se debe comenzar a regular», sostuvo la vicepresidenta.

Oltra consideró que «el aumento de las denuncias no necesariamente supone un aumento de las agresiones», sino que las mujeres y adolescentes «tienen más seguridad y confianza en el sistema público para denunciar». La vicepresidenta del Consell indicó que, en ese sentido, «es una buena noticia», pero la existencia de esas agresiones «es una mala noticia».