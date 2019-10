«Me arranqué mechones del pelo para no quemarme» Un momento del juicio. / LP Un hombre se enfrenta a 50 años de cárcel por intentar asesinar quemando con gasóleo a su expareja, la hija de ambos y otra joven hija de la mujer en l'Alcúdia JUAN ANTONIO MARRAHÍ Valencia Martes, 8 octubre 2019, 13:01

Medio siglo de cárcel. Esta es la pena que, según la Fiscalía, merece un hombre que esta mañana se ha sentado en el banquillo de los acusados en la Ciudad de la Justicia. Según la acusación, intentó asesinar en l'Alcúdia a su ex compañera sentimental, a la hija de ambos, una pequeña de dos años, y a otra hija de la mujer que tenía 16 años. Fue el 26 de diciembre de 2017 y supuestamente intentó prenderles fuego tras rociarlas con gasóleo. El sospechoso alega en su defensa que fue un accidente, que sólo quería enseñarle el combustible con el que iba a quitarse la vida y en ese momento el líquido inflamable cayó sobre su excompañera.

El Ministerio Público sostiene que el hombre ya había agredido con anterioridad a su compañera y le había enviado mensajes telefónicos con insultos. Ese 26 de diciembre de 2017, siempre según la Fiscalía, hizo creer a su expareja que iba a entregarle la pensión de alimentos correspondiente a la hija común: unos 200 euros.

En cambio, la roció presuntamente con el gasóleo que llevaba en una botella de plástico para intentar quemarla. La víctima huyó y se refugió en una frutería. Como describe la acusación, la hija mayor de la mujer salió en defensa de su madre, pero el hombre la cogió presuntamente del cuello, la estampó contra una pared, le arrojó combustible y supuestamente le prendió fuego en el pelo con un mechero.

La adolescente también logró zafarse del acusado y salir huyendo. El acusado se dirigió entonces al vehículo de su pareja, que estaba estacionado en la calle, y «a sabiendas de que su hija menor, de solo dos años, estaba dentro en una sillita, arrojó gasóleo sobre la ventanilla y la puerta trasera», tal y como relata la acusación pública. Pero no logró su supuesto propósito al ser retenido por varios vecinos. La Fiscalía acusa al procesado de dos delitos de malos tratos, un delito leve continuado de injurias y tres delitos de asesinato en grado de tentativa, y pide para él penas que suman 50 años de cárcel.

El sospechoso ha mantenido su inocencia en el juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia de Valencia. Para empezar, ha negado malos tratos anteriores tanto a su expareja como a la hija mayor consistentes en empujones. Sí admitió que se produjo una ruptura de la pareja en marzo de 2017 y ya no convivían juntos. En cuanto al día de los hechos, «yo sólo quería dar a mi expareja la manutención y a las niñas, regalos de Navidad». Según su versión, «también quería mostrarle que me iba a quitar la vida». Así ha justificado que la citara en el portal de su edificio donde tenía una botella con gasóleo. «Se lo enseñé y se cayó. Se manchó y se fue. Después su hija se tiró encima y se manchó también», se ha justificado.

Nada que ver con lo manifestado con su excompañera, María Pilar, que ha declarado tras una mampara de protección de testigos, al igual que su hija mayor. «Antes de ese día me había empujado. También a mi hija. Además, desde septiembre me mandaba mensajes de WhatsApp diciendo que yo era la puta más grande de l'Alcúdia», lamentó en la sala.

Ese 26 de diciembre, «insistió en que fuera con las dos niñas a su casa y en que entrara en el portal porque guardaba allí el dinero que nos quería entregar». Así describe la mujer el amargo momento. «Cuando vi que venía a mí con una botella, un instinto me dijo: corre. Me lanzó el líquido por la espalda cuando salía. Me mojó toda. Entonces olí y supe que era gasóleo». La víctima corrió a refugiarse en una frutería, desde donde pidió auxilio.

Tras Pilar, ha elevado su testimonio su hija, hoy una joven de 18 años que intervino valientemente para proteger a su progenitora cuando huía por la calle. «Yo estaba esperando con mi hermana pequeña en el coche cuando vi salir a mi madre del coche quitándose ropa y gritando socorro». En ese momento, decidió salir tras el supuesto agresor. «Lo alcancé y lo lancé contra un coche. Él me estiró del pelo, me tiró el gasóleo y oí el 'clic' del mechero. Me prendió fuego y me tuve que arrancar algunos mechones para no quemarme. Otros me los apagué con golpes en la cabeza», ha descrito la víctima.