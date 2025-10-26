Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vicent Alapont, coordinador del Grupo Especial de Rescate en Altura.

Vicent Alapont, coordinador del Grupo Especial de Rescate en Altura. Jesús Signes

Los ángeles del aire: 200 rescates en la peores horas de la dana

Las tripulaciones de dos helicópteros auxiliaron a decenas de víctimas en las peores horas de las inundaciones y una de las aeronaves sobrevoló de noche zonas urbanas a pesar del riesgo de chocar con grúas y cables de alta tensión

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:36

Comenta

Bajo el azote de la fatídica dana, cuando la lluvia, el viento y la furia de la tormenta se confabularon para sembrar el pánico y ... la desesperación, la esperanza descendió del cielo. El 29 de octubre de 2024, las tripulaciones de dos helicópteros desafiaron las inclemencias del tiempo para arrancar de las garras de la tragedia a más de 200 personas. Cada rescate era un latido acelerado, un suspiro contenido en una cadena de instantes de gran tensión y nerviosismo que culminaron con el triunfo de la vida sobre la adversidad y la muerte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado toca en un municipio famoso por los rodajes históricos
  2. 2 La oscarizada película que se emite este sábado gratis en televisión: «Te engancha y sientes que has estado en un viaje»
  3. 3 Arrestado por incendiar el vehículo de su exjefe en Torrent
  4. 4 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este domingo en la Comunitat Valenciana: lluvias y frío
  5. 5 El coche de Regreso al Futuro estará expuesto en Valencia el 31 de octubre
  6. 6 Melissa deja al menos tres muertos en el Caribe y amenaza con convertirse en un trágico huracán en Jamaica, Haití o Cuba
  7. 7

    La dana detuvo el reloj en las casas de Tonica y Mónica
  8. 8

    El gran atasco de las carreteras del subsuelo: la dana afectó a 890 kilómetros de tuberías de la red de alcantarillado
  9. 9 Vandalizan la sede del PP valenciano con pintadas que simbolizan manos manchadas de sangre
  10. 10

    Estudiar Medicina ha sido más fácil de lo previsto en la Comunitat Valenciana al bajar la nota de corte casi medio punto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los ángeles del aire: 200 rescates en la peores horas de la dana