Agresiones sexuales y robos disparan los delitos en verano en la Comunitat

Un estudio revela el riesgo de estafa en las reservas vacacionales

Casi el 17% de las personas que reservan sus vacaciones a través de internet han sido víctimas de estafas. Así lo revela un estudio realizado por S2 Grupo a través de una encuesta en hijosdigitales.es sobre ciberestafas y vacaciones. Algunos de los delitos más comunes son no cumplir con los requisitos o imágenes que se muestran en la página web o, sencillamente, publicitar alojamientos que no existen y se ofrecen como chollos a muy bajos precios. Según la empresa de seguridad informática, casi un 60% de los usuarios no tiene en cuenta utilizar webs que utilicen protocolos seguros para garantizar la protección de los datos que se introducen. Además, el 9,5% de los consultados piensa que si acceden a redes públicas desde el móvil no pueden ser víctimas de ciberdelincuentes.

Según alerta José Rosell, director de s2 Grupo, a la hora de reservar viajes 'online' hay que desconfiar de las páginas que ofrezcan chollos, que no muestren teléfono directo, que tengan muchos errores en el lenguaje o pidan que el pago se haga por transferencia».