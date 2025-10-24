Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Restos de sangre en el lugar en el que fue acuchillado el menor. Iván Arlandis

Acuerdan el internamiento del menor que acuchilló en el cuello a otro en Valencia

Las declaraciones de los implicados en la reyerta no aclaran si se habían retado a través del grupo de Telegram 'Pelearse en Valencia'

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Un Juzgado de Menores de Valencia ha acordado el internamiento en régimen cerrado del menor de quince años detenido el pasado 5 de octubre por acuchillar en el cuello a otro durante una pelea en el valenciano barrio de Campanar. Dicha medida se ha adoptado esta semana, a instancias de la Fiscalía de Menores, tras tomar declaración a los menores implicados en la reyerta y a los testigos. Los menores siguen manteniendo que no se conocían de nada y que no habían quedado para pegarse, aunque en el teléfono de uno de ellos la Policía descubrió en una aplicación de mensajería el grupo 'Pelearse en Valencia', un chat que organiza quedadas para participar en reyertas, como informó en exclusiva LAS PROVINCIAS.

Pese a su corta edad, el presunto autor material de la cuchillada en el cuello, que ya ha ingresado en un centro, estaba ya cumpliendo medidas por otro delito violento, según ha podido saber este periódico. Concretamente se le impusieron doce meses de libertad vigilada y orden de alejamiento hacia su víctima por otra agresión.

En esta ocasión los hechos, por los que figura investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa, se produjeron a las tres de la madrugada del domingo 5 de octubre cuando le asestó una cuchillada en el cuello -que él mismo reconoce- a otro adolescente de 17 años en la calle Vicente Guillot García. La versión de los menores implicados es que simplemente se encontraron allí cuando dos de ellos -uno el acuchillado en el cuello- iban paseando al perro.

Sin aclarar el motivo por el que se enzarzan unos y otros, el menor ahora internado en un centro asegura que todo se inició cuando les soltaron el perro -un animal grande pero no considerado raza peligrosa- y que ellos simplemente se defendían después de que le mordiera a uno de ellos en un dedo.

En una primera versión indicó que la víctima se le cayó encima cuando estaba defendiendo a su amigo, y poco menos que el menor se acuchilló solo, aunque en dependencias judiciales acabó reconociendo que le iba a dar en el hombro y «se le fue la mano». Aunque insiste en que no tenía intención de matarlo.

Una testigo presenció al asomarse a la ventana cuando escuchó la discusión. «Dejarlo ya», «no me rajes», son algunas de las frases que llegó a escuchar durante la trifulca, en la que no vio que el adolescente acuchillado -también investigado- agrediera a ninguno ni portara arma alguna. La testigo incluso bajó y taponó con una toalla la herida sangrante en el cuello que portaba el menor, que fue evacuado por una ambulancia del SAMU al hospital, como informó en su momento este periódico.

Un pasamontañas «por si hacía frío»

La Policía Nacional localizó la navaja, de quince centímetros, en una papelera, gracias a las indicaciones que el propio detenido les dio. Asimismo el presunto autor del navajazo en el cuello también portaba una mochila con una pistola de balines y un pasamontañas. Según argumentó, dicha prenda era por si hacía frío.

Los teléfonos móviles de los menores siguen intervenidos por la Policía Nacional en busca de un posible rastro que indique si realmente habían quedado para pegarse a través del citado grupo de Telegram.

