CIPFP La Laboral debuta con gran Entusiasmo

Sagunto también aporta su energía y su talento a la octava edición de StartInnova. En el CIPFP La Laboral de Sagunto, las ganas de aprender y de asumir nuevos retos se respiran en cada aula. Este curso, el entusiasmo ha tomado una forma especial con la participación por primera vez del centro en StartInnova, una iniciativa que impulsa LAS PROVINCIAS para acercar el emprendimiento a los jóvenes de la Comunitat Valenciana. Bajo la tutorización de María Sanz Ribera, el alumnado de segundo curso del Grado Superior en Administración y Finanzas, dentro del módulo de Proyecto Intermodular, ha decidido sumarse a esta experiencia que combina creatividad, trabajo en equipo y aprendizaje práctico.

Desde el propio centro lo resumen con una frase que condensa su filosofía educativa: «Somos un Centro Integrado Público de Formación Profesional de Sagunto, con cinco familias profesionales (Actividades Físicas, Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Sanidad, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos) con muchas ganas de aprender, así como estar presente en todas las iniciativas de emprendimiento que se nos planteen», explican. Con esa energía, el equipo afronta esta primera edición en StartInnova «con mucha ilusión y expectativas».

El proyecto ha calado desde el primer momento entre los estudiantes, que están mostrando «una gran implicación en cada fase», según destaca el propio centro. Y no es para menos, porque el formato de StartInnova invita a pensar, crear y atreverse. StartInnova es un programa impulsado por LAS PROVINCIAS en la Comunitat, que cuenta con el patrocinio de Florida Universitària y la mentorización de Fundación Ribera Salud, Bioparc, Go Educa y Spin Master. StartInnova tiene como principal objetivo promover y concienciar a los jóvenes de la importancia del emprendimiento y hacerlo desde la formación y educación. Los alumnos participantes viven una experiencia emprendedora a través de cuatro fases como son 'Aprendiendo a emprender'; 'De la idea al proyecto'; 'Desarrolla tu proyecto'; y 'Defiende tu proyecto', fase a la que llegarán aquellos alumnos que accedan a la fase final del programa.

En La Laboral, esta aventura supone una oportunidad para que el alumnado de Administración y Finanzas aplique sus conocimientos en un contexto real y con una metodología basada en la acción. Porque el emprendimiento, en el fondo, no solo trata de crear empresas, sino de aprender a mirar los problemas con ojos de solución, a compartir ideas y a defenderlas con convicción.

Con su incorporación a StartInnova, el CIPFP La Laboral refuerza su compromiso con una educación práctica y conectada con la sociedad. Una apuesta por formar profesionales que no solo dominen la teoría, sino que también sean capaces de imaginar, construir y transformar. Porque, al final, el futuro se aprende emprendiendo.