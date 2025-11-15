El otro 'Gordo' del Sorteo de Navidad que cobra todos los años el presidente de Loterías Se trata de uno de los altos cargos con el sueldo más alto en todo el Estado español y su salario triplica al del presidente del Gobierno

Nacho Ortega Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

Mientras el debate sobre los salarios públicos sigue candente en España, un cargo poco conocido para la mayoría de ciudadanos se sitúa en lo más alto de la pirámide retributiva del Estado: el presidente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Con un sueldo que supera ampliamente al del presidente del Gobierno, este puesto se ha convertido en uno de los mejor remunerados de toda la Administración pública española.

Jesús Huerta Almendro, al frente de SELAE desde julio de 2018, percibió durante el año 2024 la cantidad de 252.474,97 euros brutos anuales, según consta en el portal de transparencia de la entidad. Esta cifra sitúa su retribución muy por encima de la mayoría de altos cargos del país, incluidos aquellos que ocupan las más altas magistraturas del Estado.

Para ponerlo en perspectiva, el salario de Huerta equivale a unos 18.000 euros brutos mensuales, distribuidos en 14 pagas. Los meses de junio y diciembre, con las pagas extraordinarias, su retribución alcanza los 36.000 euros brutos.

¿Por qué cobra tanto el presidente de SELAE?

La retribución del máximo responsable de Loterías viene regulada por el Real Decreto 451/2012, que establece el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial. Este marco normativo diferencia entre distintos tipos de entidades públicas según su volumen de negocio, complejidad de gestión y resultados económicos.

SELAE es una de las empresas públicas más rentables del Estado español. En 2024, la entidad facturó más de 10.396 millones (un 4,4% más que en 2023) y obtuvo un beneficio neto de 2.437 millones de euros a cierre del ejercicio, lo que supuso un incremento del 11,3% respecto a los 2.188,7 millones cosechados un año antes. Además, aportó cerca de 2.500 millones al Tesoro Público.

La retribución de Huerta se compone de tres elementos principales: un sueldo base de 105.000 euros anuales, un complemento de puesto de 42.000 euros y un complemento variable de 63.000 euros, a lo que se suman los trienios correspondientes por su condición de funcionario público. Esta estructura retributiva es similar a la de otros presidentes de grandes empresas públicas, aunque la cuantía total sitúa a SELAE en lo más alto del ranking.

Retribución al alza

Desde su llegada al cargo en 2018, el salario de Jesús Huerta ha experimentado un incremento notable. En su primer año al frente de la entidad, su retribución era de 214.221 euros. En 2020 ascendió a 223.146 euros, cifra que se mantuvo hasta 2022. En 2023 ya alcanzaba los 245.125 euros, y en 2024 ha superado los 252.000 euros, lo que representa un aumento del 17,8% en seis años.

Este incremento contrasta con la situación de los administradores de loterías, quienes han denunciado que sus comisiones llevan más de dos décadas congeladas mientras los costes de mantener sus negocios se han disparado. La única mejora que han recibido en más de veinte años ha sido un céntimo adicional por apuesta, lo que se traduce en incrementos semanales de entre 8 y 15 euros.

El caso de SELAE no es único. Otros presidentes de empresas públicas también cuentan con retribuciones elevadas: la presidenta de la SEPI percibió en 2024 más de 251.000 euros, y el vicepresidente de la sociedad pública superó los 244.000 euros anuales.

Comparación con otros altos cargos

La distancia salarial entre el presidente de Loterías y otros altos responsables públicos es notoria. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, cobra 93.145 euros anuales en 2024, lo que significa que Huerta percibe casi 2,7 veces más que el máximo mandatario del país. La diferencia asciende a más de 159.000 euros al año.

El contraste se hace aún más evidente al comparar con otros cargos de relevancia institucional. Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, tiene asignado un salario de 155.714 euros anuales. A pesar de ser la máxima responsable del poder judicial español, su retribución es casi 97.000 euros inferior a la del presidente de Loterías.

En el ámbito autonómico, las diferencias son todavía más acusadas. Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha percibido 80.566 euros anuales tras la última actualización salarial, lo que representa apenas un tercio del sueldo de Huerta y 172.000 euros menos al año.

El alcalde mejor pagado

En el escalón municipal encontramos una curiosa excepción. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y el regidor mejor pagado de España, cuenta con un salario de 115.419 euros anuales. Aunque se sitúa por debajo del presidente de SELAE, su retribución supera ampliamente la del presidente del Gobierno en más de 22.000 euros anuales.

Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, percibe 104.000 euros al año, mientras que Juan María Aburto, primer edil de Bilbao, cobra 98.108 euros anuales. Todos ellos superan al presidente Sánchez, pero quedan muy lejos de los más de 250.000 euros del presidente de Loterías.