El Ceuta-Almeria ha sido suspendido.

Comunicado urgente de Loterías sobre el resultado del Ceuta - Almería

Loterías aplica las normas para establecer el pronóstico del partido incluido en la quiniela

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:15

La suspensión en el descanso del partido entre el Ceuta y el Almeria por el fallecimiento de un aficionado ha provocado efectos no solo en el calendario de partidos, sino también en las apuestas y en La Quiniela. Loterías y Apuestas del Estado ha emitido un comunicado en el que avisa sobre cuál será el resultado del partido, siguiendo las normas establecidas por el organismo en los juegos.

Loterías informa de que en aplicación de la norma 40 que regula el juego de La Quiniela, para determinar el acierto de cada pronóstico se considerará como resultado de cada partido que interviene en el concurso, el obtenido en el terreno de juego en el momento en que el árbitro lo dé por finalizado, ya sea por haber llegado a su término, incluida la prórroga, en su caso, o por haber sido suspendido, aunque posteriormente las instituciones deportivas anulen el resultado o tomen cualquier otra decisión sobre el mismo.

Loterías comunica que el encuentro no se va a reanudar en las próximas 24 horas, por lo que el pronóstico del partido número 12 es una X, ya que en el momento de la suspensión el resultado era Ceuta 1 - Almería 1.

Fallecimiento de un aficionado

El encuentro entre la AD Ceuta y la UD Almería, correspondiente a LaLiga Hypermotion, ha sido suspendido durante el descanso tras el fallecimiento de un aficionado en el estadio Alfonso Murube.

El seguidor, conocido en la ciudad como Manolo Carreto, excomisario del Puerto de Ceuta ya jubilado, ha sufrido una parada cardiorrespiratoria en la grada y ha fallecido pese a la rápida intervención de los servicios sanitarios.

