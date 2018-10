La Primitiva de este jueves deja 35.OOO euros en Valencia Resultado de la Primitiva de hoy jueves 4 de octubre. Comprobar números premiados del sorteo de la lotería Primitiva de hoy jueves 4 de octubre de 2018 LP.ES Jueves, 4 octubre 2018, 23:19

La Primitiva de este jueves 4 de octubre ha dejado un premio de 34.660,67 euros en Valencia capital en la segunda categoría.

De esta misma categoría existen otros siete boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 7 de Manresa (Barcelona), en la no 1 de CEE (A Coruña), en el Despacho Receptor no 5.900 de Mojácar (Almería), en el no 45.540 de La Bañeza (León), en el no 62.100 de Larraga (Navarra), en el no 98.820 de Perales de Tajuña (Madrid) y en el no 58.560 de Luarca (Asturias).

No existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), ni de Primera Categoría (6 aciertos).

Resultados de la Primitiva de hoy. Consulta aquí la combinación ganadora y el número premiado del Joker de este jueves 4 de octubre de 2018, unos minutos después del sorteo. Sorteo de hoy jueves: 19, 28, 34, 36, 41 y 47; complementario, 16, y reintegro, 1. Jóker ganador: 1074174

