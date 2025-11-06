Un jugador de La Primitiva de este jueves gana 218.570 euros en un municipio de solo 28.000 habitantes

T.Villena Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:35 Comenta Compartir

La Primitiva de hoy, jueves 6 de noviembre, reparte suerte y dinero por toda España y es uno de los sorteos que más se juegan en España, precisamente por sus grandes premios y por la cantidad de fortuna que reparten por todo el país. Ya sea un premiazo o un dinero extra para algún que otro capricho, nunca está de más que por una pequeña apuesta puedas llevarte una gran alegría para el bolsillo.

Sin ir más lejos, un jugador se ha llevado este jueves un premio de 218.570 euros en un municipio de solo 28.000 habitantes, Martorell (Barcelona). Allí, el afortunado validó su apuesta en el Despacho Receptor no 12.155, situado en Pasaje Josep Ros, 2.

Estos son los números premiados en la Primitiva de este jueves:

45 16 37 46 11 18

Complementario: 22

Reintegro: 9

Joker: 4663530

Consulta el documento con los premios repartidos en la Primitiva de hoy 6 de noviembre:

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías del Estado son válidos para la comprobación de premios)

Historias de millonarios Así ha cambiado la vida de los premiados

El cliente «habitual y de costumbres» que se volvió millonario

El pasado jueves, 5 de septiembre, el sorteo de la Primitiva regó de millones, concretamente 1.178.328,47 euros, el municipio valenciano de Ontinyent, donde un único afortunado se llevó el premio de Primera Categoría. «Probablemente la mayor de las noticias que os hemos dado en mucho tiempo... revisad vuestros boletos. ¡Felices, emocionadísimas y muy contentas! ¡¡¡Enhorabuena!!!», anunciaba ese mismo día la Administración de Lotería número 2 La Concepción de la localidad valenciana.

Pese al anuncio en redes, el acertante se haría de rogar unos días. No sería hasta este pasado miércoles cuando el nuevo millonario de la localidad acudía a la administración sin ser sabedor de que era el agraciado de tal premio. Un cliente «habitual y de costumbres» que ha declarado a las dueñas de la administración que: «a mí me gusta que me lo miréis vosotras...».

El ganador, que ha preferido mantenerse en el anónimato, es un hombre de avanzada edad, entre 65 y 70 años, según ha confirmado el medio local Loclar, que prefiere acudir de manera religiosa a la administración para comprobar en la máquina el número premiado de cada sorteo. Lo que a buen seguro no intuía es que aquel día tendría tan grata sorpresa.

El valenciano de Bonrepós que ganó 80 millones y entró en el club Ferrari

Javier Espinosa llevaba casi toda su vida apostando por los mismos números en la Primitiva, una tradición iniciada por sus padres, hasta que la suerte llamó a su puerta en 2019 y se llevó 80 millones de euros de la Primitiva. La combinación ganadora estuvo formada por los números 7, 13, 23, 40, 41 y 49, el complementario fue el 16 y el número clave (reintegro), el 3. Estos 8 números cambiaron la historia de un vecino de Bonrepós que había sellado su boleto en Tarvernes Blanques, junto a Valencia.

Javier tenía un negocio familiar dedicado a la venta de materiales de fontanería, con más de 25 años de historia y que había pasado por una grave crisis durante años. Cuando Javier llamó a su novia para contarle la noticia, ella, incrédula, le dijo antes de colgar que fuera a los premios Oscar por su buena interpretación.

Javier encargó un Ferrari, un sueño de la infancia, y poco después se construyó una casa en Bonrepós. Sus vecinos cuentan que ya tiene media docena de bólidos y que ha entrado por derecho propio en el selecto 'Club Ferrari' gracias al dinero de la Primitiva.

Gana el nuevo sorteo de Eurodreams y lo declaran fallecido

El nuevo concurso de loterías EuroDreams dejó un agraciado en España en su primer sorteo. Concretamente un asturiano que se embolsó un total de 2.000 euros al mes durante cinco años. Pero la noticia de su buena suerte se empañó durante unos instantes al trascender que el afortunado, natural de Villaviciosa, había fallecido antes de cobrar el premio.

Ampliar Establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado en Lastres (Colunga), donde se validó el boleto premiado de segunda categoría. @LOTERIAS.LABOTICADELASTRES

«Estoy vivo», insistió el hombre, que prefiere conservar su anonimato, tal y como hizo hace unos días, cuando consiguió el premio. Validó su boleto en el despacho receptor número 35.355 de Lastres (Colunga) y se hizo con un premio unitario de 120.000 euros. Son 2.000 euros al mes durante cinco años.

El hombre no entiende cómo se le ha podido dar por muerto sin que lo hayan contrastado. «Que las quiten, por favor», ha dicho en relación a las informaciones publicadas al respecto. Nadie le ha dado ninguna explicación ni le ha pedido disculpas.

Gana más de 5 millones de euros y se entera en el bar Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad. Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.