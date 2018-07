La Primitiva deja un millón y medio de euros en Valencia Comprueba los numeros premiados en el sorteo de este sábado 14 de julio AGENCIAS Sábado, 14 julio 2018, 23:16

En el sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 14 de julio existe un boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos) que ha sido validado en la Administración de Loterías No 1 de Massanassa , situada en la Avenida Blasco Ibáñez, 111. Ha sido premiado con 1.474.357,26 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor No 49.475 de Monforte de Lemos (Lugo), en el No 50.610 de Málaga, en el No 78.175 de TALAVERA DE LA REINA (Toledo) y en la Administración de Loterías No 4 de MOLINA DE SEGURA (Murcia).

Combinación ganadora de la Primitiva:

2, 12, 16, 18, 27, 40

C. 33

R. 5

JOKER: 7216831

Comprueba tus números

Puedes comprobar ya los resultados y números premiados de sorteos anteriores de Loterías y Apuestas del Estado (LAE): Primitiva, Bonoloto, Lotería Nacional, Euromillones, Gordo de la Primitiva y el resto de sorteos.

Aquí puedes consultar los resultados de los sorteos anteriores. En este enlace puedes ver en directo la retransmisión del sorteo. Recuerda que sólo se dispone de señal durante la retransmisión de cada sorteo, por lo que el resto del tiempo el reproductor no mostrará imágenes.